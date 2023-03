Juweeltje van Gift Orban levert AA Gent de zege op tegen Anderlecht, dat een slechte zaak doet met oog op Europe Play-offs

Anderlecht ging op bezoek bij de Buffalo’s vooral voor rust op zoek naar een broodnodige zege maar de Brusselaars moesten in de tweede helft gas terugnemen. Gent nam over en scoorde dankzij een heerlijke streep in de kruising van woelwater Gift Orban. 1-0 was ook meteen de eindstand en zo nadert ook AA Gent tot op één punt van Club Brugge.

Bij de Buffalo’s keerden Piatkowski en Samoise terug na blessure. Zij vervingen Okumu (kuit) en Fofana (bank). Odjidja en Castro-Montes begonnen dan weer op de bank. Riemer koos zijn verwachte basiselftal en kon dus toch een beroep doen op Vertonghen en Dreyer. Raman maakte ook opnieuw zijn opwachting in ‘zijn’ Ghelamco Arena maar begon op de bank.

De Gentse fans kwamen nog even terug op de VAR-heisa van de voorbije week. Met de retorische vraag: “Hoe is het zo VAR kunnen komen?” en een spandoek voor elk duel waarbij hun team benadeeld werd, namen ze het Referee Department nog eens op de korrel. Ondertussen gaf Mbark Boussafa de symbolische aftrap voor het duel tussen ‘zijn’ twee Belgische clubs.

Dan was het toch tijd om te voetballen en de eerste doelpoging kwam er al na amper een halve minuut maar Verbruggen kon de poging van Orban al bij al makkelijk neutraliseren. Amuzu stak ook al na een drietal minuten zijn neus aan het venster maar het schot van de Brusselse winger waaide hoog over. Dan was het schot van Cuypers van betere kwaliteit maar zijn poging strandde op de paal. Verbruggen haalde opgelucht adem. (Lees verder onder de foto)

Foto: Isosport

Gent zocht graag de diepte met Orban en Hong en bij één van die pogingen verslikte Verbruggen zich helemaal. De jonge Nederlander ging onder de bal door maar Murillo was goed gevolgd en behoedde zijn doelman van verder onheil. Ook bij Gent liep er al eens wat mis: Kums leed onnodig balverlies en Murillo ging meteen aan de haal maar Piatkowski was bij de les en intercepteerde prompt.

Even later moest de Pool alweer zijn team uit de nood helpen: Nardi kwam veel te hoog uit maar kon niet bij de bal. Verschaeren waagde zijn kans maar Piatkowski ontzette net voor de doellijn. Het waren evenwel slechts enkele flitsen in een partij die niet meteen aan een razend tempo werd afgewerkt. Al te vaak lieten beide teams zich betrappen op slordigheden waardoor heel wat aanvallen al in een vroeg stadium werden gesmoord.

Iets na het half uur kon paars-wit toch nog eens dreigen: Murillo trok op avontuur en uiteindelijk belandde de bal bij Diawara die de vuisten van Nardi test. In deze fase slaagden de bezoekers er ook net iets beter in om combinaties op de mat te leggen, terwijl de Buffalo’s amper nog in de buurt van Verbruggen opdoken. Op slag van rusten dan toch nog eens Cuypers maar die trof opnieuw de paal. Brute pech voor de Gentse topschutter.

Na de pauze verving Castro-Montes de aangeslagen Torunarigha en het eerste doelgevaar was ook meteen opnieuw van Gentse makelij. Orban toonde zich veel kwieker en scherper dan Sardella en co maar de Nigeriaan die constant op de loer lag, toonde zich iets te zelfzuchtig. Afleggen was de beste optie maar hij trapte uiteindelijk vanuit een scherpe hoek op Verbruggen.

Orban doet de Ghelamco Arena ontploffen

Bij Anderlecht was het in dat vierde kwartier allemaal net wat minder. Riemer maakte zich dan ook behoorlijk druk maar Gent bleef de debatten leiden. Bij een scherpe tegenprik - op gang gebracht door een subtiel hakje van Hong - werd opnieuw Orban in stelling gebracht door een gretige Castro-Montes en deze keer schilderde de 20-jarige spits de bal heerlijk in de kruising (1-0). (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Gent rook nu echt bloed en onder impuls van Hong en Kums, belandde de bal even later alweer bij de hard werkende Cuypers die in de draai over trapte. Anderlecht bleef krasselen en de Gentse fans kraaiden van de pret. Op het uur dan toch eens Dreyer maar de Deen reageerde te verrast op een afgeslagen schot van Verschaeren en duwde de bal pardoes in de grijpgrage armen van Nardi.

Halfweg de tweede periode was er dan toch eens een vloeiende aanval van paars-wit maar de poging van Dreyer werd door Nurio en Nardi met vereende krachten in extremis nog van de lijn gekeerd. Riemer gooide er met N’Diaye en Refaelov nog twee frisse krachten in, terwijl Vanhaezebrouckbij AA Gent in de strijd Fofana en Depoitre gooiden. Zij kwamen Cuypers en Samoise aflossen. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Voor Diawara eindigde de partij een kwartiertje eerder dan gepland. De Guineeër ging vol door op de voet van Hong en kreeg meteen zijn tweede gele kaart van de avond. Zo werd de opdracht voor paars-wit er allesbehalve makkelijker op natuurlijk. Enter Raman en Arnstad, dacht Riemer. Zij kwamen voor Slimani en Dreyer.

Gent probeerde nu de wedstrijd rustig uit te voetballen. De Buffalo’s lieten de bal goed rond gaan en dwongen zo Anderlecht ook regelmatig overtredingen te begaan. Het energiepeil was bij beide teams ondertussen ook al flink gedaald. Angula kwam bij paars-wit nog Amuzu vervangen. ‘Ciske’ kreeg als afscheid nog een dikke knuffel van Vanhaezebrouck, zijn ex-coach.

Ook Odjidja mocht nog enkele minuten invallen in een kolkende Ghelamco Arena die als vanouds nog eens lekker gevuld was. De Gentse fans zagen ook hoe Fofana zich nog eens liet opmerken maar het schot van de jonge Gentse winger zoefde een half metertje naast de kooi van Verbruggen. Anderlecht probeerde nog even via Raman maar de Gentse defensie stond pal en hield zo ook meteen nog eens de nul.

AA Gent: Nardi; Piatkowski, Ngadeu, Torunarigha (46’ Castro-Montes); Samoise (73’ Fofana) Kums,Hong (87’ Odjidja), De Sart, Nurio; Orban, Cuypers (73’ Depoitre)

RSC Anderlecht: Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella (71’ Ndiaye); Ashimeru (71’ Refaelov), Diawara, Verschaeren; Dreyer (79’ Arnstad), Slimani (79’ Raman), Amazu (84’ Angulo)

Doelpunten: 57’ Orban (Castro-Montes) 1-0

Gele kaarten: 45’ Nurio (fout), 54’ Verschaeren (fout), 54’Diawara (protest), 93’ Angulo

Rode kaarten: 76’ Diawara (2 x geel)

Scheidsrechter: Lothar D’Hont

Toeschouwers: 17.470