Antwerp maakt statement richting bekerfinale en rolt KV Mechelen op met forfaitcijfers

Hopelijk wordt de bekerfinale spannender dan het voorspel. Da’s de conclusie na Antwerp - KV Mechelen, de provinciederby die nooit een wedstrijd werd. De Great Ols was meer dan een klasse te sterk voor een onherkenbaar Malinwa, dat vijf goals om de oren kreeg. Ekkelenkamp en Kerk gingen met de meeste aandacht lopen.

“Een gebrek aan frisheid kan meespelen bij de tegenstander – Antwerp genoot na zijn halve finale van twee dagen minder rust – maar op euforie en motivatie kun je ook een wedstrijd spelen”, zei Steven Defour vrijdag op zijn persbabbel. Een waarschuwing die bij zijn spelers in dovenmansoren was gevallen.

Knullige 1-0

We kregen haast heel de match eenrichtingsverkeer te zien. De Kakkers voetbalden geen enkele keer onder de Antwerpse druk uit, probeerden dit op het kwartier toch te doen, en leidden zo zelf de 1-0 in. Coucke bracht Lavalée in een lastig parket. Keita onderschepte het leer en reikte Ekkelenkamp de 1-0 aan.

Van vermoeidheid was allesbehalve sprake bij de thuisploeg. De Reds – zonder de geblesseerden Alderweireld en Stengs, en de geschorste De Laet – verdeelden en heersten, met snelle balveroveringen en uiterst vlotte combinaties. Ekkelenkamp reageerde attent op een voorzet van Muja om zijn tweede van de namiddag binnen te tikken. De Mechelaars stonden erbij en keken ernaar.

De Antwerpse honger was bij 2-0 nog niet gestild, want Kerk tikte voor de pauze de 3-0 tegen de touwen. Een doelpunt waar de VAR net geen vijf (!) minuten voor nodig had om de juiste buitenspellijn te trekken. Alwéér niet bepaald reclame voor de videoref.

Geen Mechels antwoord

Defour kon op de Bosuil niet op Schoofs (geblesseerd) en Verstraete (niet inzetbaar tegen zijn moederclub) rekenen, en probeerde met een dubbele wissel aan de rust – Ngoy en Van Hoorenbeeck voor Vanlerberghe en Bijker – nog wat van de tweede helft te maken. Voormalig publiekslieveling Hairemans kreeg de handen op elkaar bij een schotje dat over vloog. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Vrij snel nam Antwerp weer over, met de 4-0 van opnieuw Kerk en de 5-0 van invaller Balikwisha. Butez redde in het slot zijn 21ste clean sheet met een uitstekende reflex op het schot van Lavalée.

Dankzij deze demonstratie nadert Antwerp opnieuw tot op tien punten van leider Genk, dat in de Limburgse derby tegen STVV niet verder kwam dan een 2-2-gelijkspel. Defour wilde uit deze generale repetitie niet te veel lessen trekken richting de bekerfinale, maar deze afstraffing – weer een offday buitenshuis – stemt toch tot nadenken.