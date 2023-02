Eupen blijft met tien man overeind tegen Cercle dat twee punten verspeelt in strijd om top acht

Ook Eupen is van plan van zijn vel duur te verkopen in de strijd om het behoud. De Oostkantonners vielen al na een kwartiertje met tien man maar kon toch twee keer scoren en groen-zwart finaal in bedwang houden. Cercle blijft met één puntje erbij achtste maar verloor toch vooral twee kostbare punten met het oog op die fel begeerde Europe Play-offs.

Cercle zit op een wolk en dat merk je ook aan de belangstelling. Het uitvak in Eupen zat nagenoeg vol en groen-zwart kon ook een goede zaak doen want met 6 op 6 tegen Eupen en Seraing zou de Europe Play-off wel heel dichtbij komen. Een tripje naar Eupen is ver voor de doorsnee Vlaming maar de goulashsoep die ze er serveren maakt veel goed. Ook het clublied ‘Wir sind da’ behoort ongetwijfeld tot de betere clubhymnes van de Jupiler Pro League. De grasmat in Eupen kende al betere tijden maar verhinderde Cercle – opnieuw met de vaste elf die vorige week Club domineerden in de derby - niet om de betere start te maken. De eerste grote kans was ook voor Cercle maar Daland kopte de vrijschop van Siquet over. Geen 0-1 maar een paar minuten later wel 1-0 omdat Ravych een jeugdzonde beging en N’Dri deed struikelen in de zestien. Van Driessche wees resoluut naar de stip. Stef Peeters mikte als vaste Eupense strafschopnemer naar de rechter benedenhoek en net hard genoeg om Majecki, die met zijn vingertoppen nog even de bal beroerde, kansloos te laten. Maar meer dan drie minuten kon Eupen er niet van genieten. Vanhoutte legde af voor Abu Francis die vanop 25 meter met een onhoudbaar schot de gelijkmaker scoorde. Alles te herdoen en voor de thuisploeg volgde meteen een tweede domper. Bram Van Driessche had niet meteen gezien dat Baiye met een gestrekt been op de Brugse doelpuntenmaker Abu in ging, maar werd daar via de oortjes op attent gemaakt en Eupen kon met tien man verder. Still bleef rustig en hield met de numerieke minderheid enkel nog N’Dri voorin en liet zoveel mogelijk de bal aan Cercle. De Bruggelingen konden niet echt profiteren van het overtal. Integendeel zelfs. Eupen counterde gevat, Peeters legde breed voor N’Dri, Daland aarzelde e de Eupense spits besloot puik in de verste hoek. Eupen met zijn tienen zowaar op voorsprong.

Maar ook Cercle scoorde nog een tweede keer voor de rust. Bij Cercle kennen ze Moser nog want in 2020 keepte hij er ooit drie maanden onder Storck en weten ze dat hij goede met mindere momenten afwisselt. De Duitser reageerde te laat op een verre inworp van Deman, met het hoofd verlengd door Somers en achterwaarts binnen gekopt door Ayase Ueda, de elfde goal al voor de Japanner dit seizoen

Warleson in doel

Voor de tweede helft moest Warleson in doel bij Cercle. Majecki had zich toch te erg geblesseerd in een duel met Gassama en was niet meer in staat om nog de tweede helft te spelen. Muslic bracht achterin ook Marcelin in voor Ravych.

De Braziliaan Warleson miste zijn start niet want met de voet hield hij Gassama van een derde Eupense treffer toen hij alleen voor hem verscheen. Het bleef goed op en neer gaan en ook Cercle dreigde via Denkey, maar zijn eigen ploegmaat Ueda verhinderde een doelpunt. Dat lukte de ingevallen Marcelin wel op een vrijschop maar er werd terecht afgefloten voor buitenspel. Eupen bleef op de loer liggen via de sterke N’Dri, Cercle probeerde in de tweede helft vooral Denkey in stelling te brengen maar de pogingen van de Franse Togolees misten precisie.

Gassama als anti-held

Het kostte hem ook zijn plaatsje want Muslic haalde hem naar de kant voor Gboho en Vanhoutte werd afgelost door Hotic. Eupen besefte dat 1 punt het hoogst haalbare was en probeerde vooral nog tijd te winnen. Toch waren de beste kansen in de toegevoegde tijd nog voor de Oostkantonners. Gassama had zijn avondje niet en slaagde er in om over de bal te trappen bij de voorzet van de weer uitgebroken N’Dri. De ingevallen Prevljak scoorde wel nog maar net als bij Marcelin werd zijn goal ook afgekeurd voor buitenspel van……..jawel de onfortuinlijke Gassama

KAS Eupen, Moser; Van Genechten (62’ Diakité), Paeshuyse,Filin, Davidson; Magnnée (77’ Lambert, Peeters, Baiye; Gassama, N’Dri (89’ Prevljak), Charles-Cook

Cercle Brugge: Majecki (46’ Warleson); Popovic, Ravych (46’ Marcelin), Daland; Siquet, Vanhoutte (76’ Hotic), Abu Francis, Deman, Somers , Ueda, Denkey (76’ Gboho)

Doelpunten: 10’ Peeters (strafschop) 1-0, 13’ Abu Francis 1-1, 28’ N’Dri (Peeters) 2-1, 39’ Ueda (Somers) 2-2

Gele kaarten: 41’ Vanhoutte (fout)

Rode kaarten: 14’ Baiye (fout)

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Toeschouwers: 1.200