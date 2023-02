Union geeft het weg, Westerlo viert feest en leider Genk lacht: zes goals in Het Kuipje, waar ze stilaan dromen van de top vier

1 op 9 voor Union: leider Genk ziet het allemaal graag gebeuren. Union knokte zich in het Kuipje nog wel terug na een dubbele achterstand, maar een penaltygoal van De Cuyper en een late goal van Nene bezorgden de Kemphanen alsnog de drie punten. Westerlo doet een gouden zaak in het klassement, Union staat nu al tien punten achter op Genk en moet straks mogelijk Antwerp naast zich dulden op de tweede plek.

Na de 1 op 6 tegen Club en Standard wou Union weer aanknopen met de zege. Al zijn er makkelijkere wedstrijden om dat te doen dan de verplaatsing naar Westerlo: de Kemphanen spelen een uitstekend seizoen en konden mits een overwinning zowaar op één punt van de top vier komen.

En het was Westerlo menens in de openingsfase. De thuisploeg overrompelde Union helemaal en versierde meteen enorme mogelijkheden: eerst trapte Chadli van dichtbij via Moris op de lat, nadien moest Machida een bal op de lijn wegkoppen. Union kwam dus twee keer goed weg, al bleef dat verhaaltje niet duren. Op het kwartier zette Van den Keybus de thuisploeg verdiend op voorsprong na een slim balletje binnendoor van Madsen, een paar minuten later werd het zelfs 2-0: Vaesen liep Burgess er helemaal af en schoot op Moris, een alerte Chadli hoefde de rebound maar in doel te duwen.

Problemen voor Union, dat zijn achterstand op leider Genk eerder op zaterdag al tot tien punten zag groeien. De Brusselaars waren nergens in het Kuipje en mochten zelfs van geluk spreken dat de boeken niet helemaal toegingen. Westerlo had twee enorme mogelijkheden op de counter, maar Vaesen speelde het telkens niet goed genoeg uit.

Foto: BELGA

Twee keer Boniface

Dat het doelpunt dan aan de overkant viel, is extra zuur voor de promovendus. Al was het wel een prima goal: Lazare bracht goed voor, Boniface knikte binnen. 2-1 aan de rust.

Na de rust nam Union de touwtjes stevig in handen. De Brusselaars kampeerden rond de box van de thuisploeg, maar echt concrete kansen kon het daar niet uit puren. Verder dan een bescheiden kopballetje van Boniface raakte het aanvankelijk niet.

Over bescheiden kopballetjes gesproken: deze kunnen blijkbaar ook effectief zijn, want met de 2-2 van Union was een flinke portie geluk gemoeid. Teuma haalde uit maar trof het hoofd van Reynolds, en via de verdediger belandde de bal op het hoofd van (een onwetende) Boniface: het leer dwarrelde zomaar in doel.

Panenka

Erop en erover, zou u denken. Maar niets was minder waar: Westerlo versierde haast meteen na de gelijkmaker een penalty na een ongelukkige en onnodige fout van Lazare op Van den Keybus. De Cuyper pakte het cadeautje uit en deed het fijntjes met een panenka: 3-2 met nog twintig minuten op de klok.

VAR | Lazare Amani zet zijn ploeg een hak door deze strafschop weg te geven. 👡 #WESUSG pic.twitter.com/hwFBVO5iJi — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 25, 2023

Union zette in het slot nog alles op alles, maar verder dan afgeblokte schoten van Teuma en Lapoussin kwam het uiteindelijk niet. Ook invaller Vertessen, die de wedstrijd niet startte door een kleine blessure, kon het tij niet meer keren. Het zesde doelpunt viel zelfs nog aan de overkant: Vaesen gaf perfect mee met Nene, die Moris het nakijken gaf. 4-2. Union pakt zo 1 op 9 in de competitie en kent zijn eerste dipje van het seizoen, Westerlo mengt zich in de strijd voor een ticket voor de Champions’ play-offs.

Westerlo: Bolat, Reynolds, Neustadter, Perdichizzi, De Cuyper, Fixelles (83’ Seigers), Van Eenoo, Madsen, Chadli (77’ Nene), Van den Keybus, Vaesen

Union: Moris, Kandouss (64’ Lapoussin), Burgess, Machida, NIeuwkoop, Lynen (84’ Vertessen), Lazare, Teuma, Adingra, Boniface, Nilsson

Doelpunten: 16’ Van den Keybus (Madsen, 1-0), 20’ Chadli (2-0), 40’ Boniface (Lazare, 2-1), 67’ Boniface (2-2), 73’ De Cuyper (penalty, 3-2), 89’ Nene (Vaesen, 4-2)

Gele kaarten: 36’ Perdichizzi, 69’ Burgess, 72’ Lazare, 87’ Bolat

Rode kaarten: Geen

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut