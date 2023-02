Genk en assistenkoning Trésor kennen geen moeite met noodlijdend KV Oostende, dat zich stilaan mag opmaken voor 1B

Cruise control, met af en toe wat plankgas: dat was leider Genk tegen het noodlijdende KV Oostende (3-0). Genk herpakte zich na een magere 1 op 6, liet Trésor zijn assistentotaal aandikken tot 18 stuks maar zag ook Arokodare uitvallen. KVO heeft ondertussen een dubbel mirakel nodig onderin.

David tegen Goliath in de Cegeka Arena, waar leider Genk kneusje KV Oostende ontving. De Kustboys konden hun laatste tien partijen niet winnen én sprokkelden daarin amper drie puntjes. Niemand die eraan twijfelde dat die barslechte reeks zaterdag nog wat langer zou worden. Dat werd bevestigd na amper 8 minuten, toen de Genkies goed én slecht nieuws op hetzelfde moment kregen. Eerst werd het juichen omdat Munoz een klutsbal voorbij Hubert werkte. Meteen daarna moest aanwinst Arokodare naar de kant met een blessure die hij had opgelopen tijdens de opbouw van de goal. Samatta kwam. We waren toen nog geen tien minuten ver.

Opluchting bij Samatta

Niet dat KV Oostende al vroeg in de touwen hing: de tegengoal veranderde niets aan de positieve intenties van de Kustboys. Zij roeiden met de riemen die ze hadden en versierden toch een paar mogelijkheden. Bätzner mikte een ziekenhuis bal in zijn voeten nipt naast, McGeehan kopte in de handen van Vandevoordt. En Genk? Dat liet na het openingsdoelpunt te weinig zien. Maar het wist dat het aan een versnelling genoeg had om KVO pijn te doen. Eerst aarzelde Paintsil te lang na een knappe combinatie, even later was het wél prijs toen Heynen diezelfde spits knap lanceerde. Trésor kneep naar binnen en bediende Samatta, die doodleuk door de verdediging wandelde en overhoeks scoorde. Het was pas zijn tweede dit seizoen, en het deed duidelijk deugd. Voetbal kan soms zo eenvoudig zijn... als de tegenstander Oostende heet.

Foto: BELGA

Genk kon de tweede helft in een zetel aanvatten: kapitein Heynen bleef onder andere (uit voorzorg?) binnen. Thalhammer liet Urhoghide en Bätzner in de kleedkamer voor Capon en Atanga. En alweer scoorde Genk snel - leek het. Een afgeweken schot van El Khannouss dwarrelde voorbij Hubert en het toptalent ging zijn eerste goal vieren met Vrancken. Tot de VAR ingreep. Die had voorafgaand buitenspel opgemerkt waardoor het feestje niet doorging. Jammer voor El Khannouss: hij jaagt nu al 29 wedstrijden op dat doelpunt.

18 stuks voor Trésor

Opnieuw nam KV Oostende het roer een tiental minuten over, en Genk had een prima Vandevoordt nodig om de nul te houden toen McGeehan plots voor zijn neus opdook. Luttele minuten later had Ambrose pech dat zijn gekruist schot nog afweek en net naast ging. De beste kans was voor Hornby: die kon zijn kopbal - een honderd procent kans - niet kadreren. KVO had ondertussen ook een doelpuntje verdiend. Genk had minder compassie: daar trokken ze plots nog eens aan de turbo. Trésor liet Capon ter plekke en schoof de bal goed voor naar Paintsil, die maar binnen te tikken had. Over een versnelling gesproken: Trésor dikte met zijn tweede assist zijn totaal aan tot 18 (!) stuks dit seizoen. Straffe cijfers.

Zo kende een Genk uiteindelijk helemaal geen moeite met het noodlijdende KV Oostende: het behoudt minstens zeven punten voorsprong op Union. Voor KVO lijkt het zo goed als einde verhaal. Het moet nu al zeven punten meer pakken dan Eupen om zich te redden én ziet ondertussen ook nog Zulte Waregem voor zich.