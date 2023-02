Anderlecht ziet twee doelpunten afgekeurd en pakt zo slechts een punt in felbevochten Clasico tegen Standard

Het leek de avond van Islam Slimani te worden. De Algerijn wiste de vroege voorsprong van Standard uit en bracht paars-wit zelfs op voorsprong. Na rust werden twee Brusselse goals, waaronder eentje van Slimani, terecht afgekeurd en toen sloeg Standard toe. Een voorzet van Zinckernagel verdween via Sardella in doel. Beide teams drongen nog aan maar moesten zich finaal tevredenstellen met een punt, waar ze niet echt mee opschieten.

Bij paars-wit keerde Debast terug in het elftal nadat hij vorige donderdag nog moest forfait geven voor de return tegen Ludogorets. Murillo en Sardelle begonnen op de backposities, waardoor N’diaye naar de bank verhuisde. Raman was ziek en dus afwezig. Fossey startte bij Standard enigszins verrassend centraal achterin om de geschorste Dussenne te vervangen. Melegoni begon als middenvelder, waardoor Ohio nog eens aan de aftrap verscheen bij de Rouches.

Beide teams trokken meteen in de aanval en nadat Ohio tot tweemaal toe dreigde, was er aan de overkant ook een heet standje via Amuzu maar in zijn enthousiasme ging die wel iets te hard door op Donnum, waardoor ref Lardot niet anders kon dan balvoordeel Standard te fluiten. Die gingen vrolijk opnieuw in de aanval en toen Dreyer zich verslikte in zijn controle in de Brusselse zestien, maakte de vrijstaande Ohio er met een frivool hakje 0-1 van.

Anderlecht probeerde meteen terug te slaan maar zowel Dreyer als Verschaeren konden een attente Bodart niet verschalken. De partij viel even stil maar toen Amuzu zijn zesde versnelling vond en Fossey er helemaal uit liep, ging de bal op de stip omdat de Amerikaanse verdediger de Brusselse winger volgens Lardot iets te nadrukkelijk duwde. Slimani eiste de bal en trapte de onhoudbaar voorbij Bodart. 1-1 en alles was weer te herdoen.

Foto: BELGA

Enkele minuten later kon het paars-witte deel van het publiek in het Lotto Park alweer juichen: Amuzu liep Fossey er helemaal uit en zette strak voor. Slimani was goed gevolgd en duwde de bal van kortbij tegen de netten (2-1). Wat een ommekeer. Standard leek een half uur lang alles onder controle te hebben maar moest met de rust in zich vol aan de bak om een nederlaag te vermijden. Laifis probeerde het dan maar met een afstandspoging maar dat was veel te zwak om Verbruggen te verrassen.

Deila greep bij rust meteen in en bracht Noubi voor Melegoni, hierdoor kon Fossey op zijn vertrouwde stek op rechts voetballen. De Rouches kwamen alvast uitstekend uit de startblokken en Anderlecht ontsnapte aan een vroege gelijkmaker: na een prima loopactie van Fossey op rechts, duwde Zinckernagel de bal immers voorlangs. Paars-wit reageerde meteen maar Amuzu aarzelde iets te lang om een derde Brusselse treffer aan te tekenen.

De Rouches voetbalden in die tweede periode wel net wat vaker op de helft van Anderlecht maar de thuisploeg loerde maar wat graag op de tegenaanval. Slimani pakte wel nog een domme gele kaart nadat hij al te fel protesteerde toen hij zich veel te makkelijk liet vallen. Na een foutje in de Standard-defensie lieten Verschaeren en Ashimeru bovendien na om de partij op slot te gooien.

Twee Brusselse goals afgekeurd, Sardella vloert Verbruggen

Even later leek Slimani na een splijtende pass van Diawara op weg naar zijn derde goal. Het Algerijnse woelwater vloerde opnieuw Bodart maar stond wel degelijk buitenspel en zijn doelpunt werd afgekeurd, een correcte beslissing van ref Lardot en zijn assistenten. Het was wel nog maar eens een waarschuwing voor de Rouches die maar geen grip kregen op de looplijnen van de paars-witte spitsen.

Na een lang uitgesponnen actie duwde ook Diawara de bal voorbij Bodart maar opnieuw ging het Brusselse feestje niet door want jawel, er was terug buitenspel gesignaleerd. En toen gingen de poppen aan het dansen. Ohio ging onnodig hard door op Diawara en plots gingen tal van spelers met elkaar op de vuist. Ref Lardot kon de gemoederen snel bedaren en trok geel voor boosdoener Ohio en Amuzu die iets te nadrukkelijk zijn mannetje stond.

Foto: BELGA

Even later werd het heel stil in Anderlecht: Sardella werkte een voorzet van Zinckernagel pardoes in eigen doel. Een flinke opdoffer voor paars-wit dat de partij eigenlijk wel onder controle had. Of toch niet? VAR Laforge riep ref Lardot naar het scherm omdat Ohio in ‘positie buitenspel’ werd betrapt maar de Luikse spits raakte de bal volgens Lardot niet endie bleef bij zijn beslissing. 2-2 dus, Anderlecht kreeg nog maar eens het deksel op de neus.

Riemer ging nog voluit voor de zege en bracht Refaelov voor Diawara. Anderlecht probeerde ook echt nog wel de bakens te verzetten. Daarbij ging paars-wit te vaak net te hevig te keer waardoor ze achterin ook nog op hun tellen moesten passen want Standard lag op de loer om nog een derde keer te scoren. Het bleef dus echt wel boeiend. Ook Stroeykens en Arnstad kwamen nog in het veld maar een doelpunt viel er niet meer.

Anderlecht: Verbruggen - Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella - Ashimeru, Diawara - Dreyer, Verschaeren, Amuzu - Slimani.

Standard: Bodart - Fossey, Bokadi, Laifis - Melegoni, Cimirot, Alzate, Dønnum - Balikwisha, Zinckernagel - Ohio.

Vervangingen: 46’ Melegoni door Noubi, 72’ Ohio door Emond, 80’ Diawara door Refaelov, 84’ Balikwisha door Canak, 87’ Verschaeren door Arnstad, 88’ Dreyer door Stroeykens, 95’ Zinckernagel door Davida.

Doelpunten: 14’ Ohio 0-1, 34’ Slimani (strafschop) 1-1, 38’ Slimani (Amuzu) 2-1, 68’ Sardella (owngoal) 2-2

Gele kaarten: 44’ Melegoni (spelbederf), 55’ Slimani (protest), 65’ Amuzu (opstootje), 65’ Ohio (tackle)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lardot