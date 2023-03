Wervelend Standard speelt Westerlo helemaal zoek en sluipt richting top vier, rode kaart Bodart is domper op feestvreugde

Westerlo heeft dé kans laten liggen om tot op één punt van de top vier te naderen. De Kemphanen gingen kansloos onderuit op bezoek bij Standard. Ohio en Balikwisha zorgden voor een verdiende 2-0-zege voor de Rouches, die nu nog maar één puntje van Club Brugge, het nummer 4 in de stand, verwijderd zijn. Westerlo blijft uiteraard wel in de top-8.

Was het de extra media-aandacht? De stress in de strijd om de play-offtickets? Of waren de jongens van Jonas De Roeck te zwaar onder de indruk van de omstandigheden op Sclessin en de powerplay en het combinatievoetbal van de Luikenaars? Het was gewoon een feit dat Westerlo zaterdagavond 90 minuten lang onmachtig en onherkenbaar was.

80 procent balbezit

De eerste helft werd het van begin tot einde onder de voet gelopen door de Rouches. Na het openingskwartier had Standard meer dan 80 procent balbezit en al zes keer richting doel geschoten. Bij Westerlo was het al een succes als er drie goede passes na elkaar werden gegeven. Zelfs goudhaantje De Cuyper deelde in de malaise en verslikte zich in eenvoudige balcontroles. Zijn ploegmaats deden niet veel beter.

Toch duurde het nog tot de slotfase van de eerste helft vooraleer het Luikse overwicht werd omgezet in een voorsprong op het scorebord. De overtuiging die Standard in zijn veldspel legde, miste het in de afwerking. Ondanks een karrenvracht aan doelpogingen moest Gillekens lange tijd geen mirakels verrichten. Afgeweken pogingen van Fossey en Zinckernagel die een half metertje naast waaiden waren misschien nog de beste kansen.

De manier waarop Standard kort voor rust zijn dominantie verzilverde was wel om duimen en vingers af te likken. Na een heerlijke combinatie bediende Ohio met een hakje Donnum, die de actie zelf had opgezet en ook koelbloedig afwerkte. De viering, een achterwaartse salto, was minstens even indrukwekkend.

Foto: BELGA

Offensief onmachtig Westerlo

Met slechts één doelpunt in het krijt is een ommekeer in een voetbalwedstrijd altijd mogelijk, maar om die hoop écht levendig te houden bleef Westerlo offensief ver onder de maat. Als één van de aanvallendste ploegen in de Jupiler Pro League kon het voor rust slechts één keer op doel trappen, een ongevaarlijk afstandsschot van Van den Keybus in de toegevoegde tijd nota bene.

De tweede helft bracht weinig beterschap. Standard controleerde en prikte. Westerlo keek toe. Het was wachten tot de Luikenaars het ultieme nekschot gaven. Gillekens hield bij zijn debuut in eerste klasse met een uitstekende redding op een kopbal van Dussenne de bezoekers nog even in leven, maar niet veel later haalde Balikwisha de trekker over. Ohio leverde zijn tweede assist van de avond af, een strakke voorzet, de inlopende Balikwisha had het leer maar in het lege doel te duwen.

Verlossend fluitsignaal

Het laatste fluitsignaal klonk als een verlossing. De prestatie van de troepen van De Roeck was ontluisterend, maar met slechts 2-0 werden ze van een blamage bespaard. In Luik gingen ze al dansend en zingend de nacht in. Daar kon zelfs een rode kaart voor Bodart na handspel geen verandering in brengen. Standard nadert in het klassement tot op één punt van nummer vier, Club Brugge. Volgende week trekken de Rouches naar het Jan Breydelstadion voor een rechtstreekse confrontatie met blauw-zwart. Hoogspanning verzekerd. De Kempense droom van de Champions’ Play-offs mag dan weer de koelkast in.