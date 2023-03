Charleroi wint op een diefje van KV Kortrijk, dat de kansen laat liggen

KV Kortrijk schiet zichzelf in de voet. Het verliest op eigen veld van Charleroi met 0-1, ondanks dat ze de beste kansen hadden. Hierdoor blijft het degradatiespook boven het Guldensporenstadion hangen. Charleroi klimt door deze zege de top acht binnen.

Geen Silva (schorsing) en Wasinski (mocht niet aantreden tegen zijn moederclub) centraal achterin bij KV Kortrijk. Een serieuze denkoefening voor Bernd Storck, maar de Duitse T1 wist de puzzel op te lossen door Atemona en Tanaka in de verdediging te droppen. De wedstrijd begon onder de perfecte voetbalomstandigheden: goed weer, leuke sfeer en heel wat spanning voor de match. Spijtig genoeg vertaalde dit zich niet in een goed wedstrijdbegin. Charleroi trok het laken wat meer naar zich toe in het eerste kwartier toen het doelman Vandenberghe flink aan het werk zette. Zorgane stuurde Bayo met een goede pass door de Kortrijkse defensie, maar de Kortrijk-goalie kwam pijlsnel uit zijn doel en pakte uit met een goede reflex.

Vanaf toen bleven we wat op onze honger zitten. Selemani en Avenatti kwamen eens opzetten, maar meer dan dat was het niet van de thuisploeg. Het opmerkelijkste moment van de eerste helft was toen Charleroi-doelman Koffi een bal uit de lucht plukte en die uit zijn handen liet glippen. De Burkinees pakte daarna de bal weer op waardoor ref Laforge floot. Een vreemde actie van de doelman. We kregen een ‘Koffi verkeerd’ en dus een vrije trap in de zestien van Charleroi geserveerd in het Guldensporenstadion. Selemani benutte deze niet, terwijl hij vorige week van ruime afstand wist raak te schieten tegen Zulte Waregem. Ondanks het mindere voetbal bracht Stulic de bezoekers voor rust bijna op voorsprong. Vandenberghe moest opnieuw uitpakken met een goede redding.

Kansrijke tweede helft

De positieve noot waarmee Stulic de eerste helft beëindigde, bracht animo in het begin van de tweede helft. Niet aan de zijde van zijn ploeg, wel aan die van de thuisploeg. KVK counterde scherp met Regali en die zette Avenatti oog in oog met Koffi. De boomlange Uruguayaan had de bal simpel binnen te duwen, maar stuitte op een uitstekende beenveeg van Koffi. Deze kans gaf de burger moed. De thuisfans schaarden zich achter hun ploeg en dat gaf de spelers vleugels. Onder leiding van de tandem Kadri-Selemani kwam KV Kortrijk meer opzetten en dreigen, al wisten ze Charleroi niet te verontrusten. De toon van een betere tweede helft was wel ingezet.

KV Kortrijk kreeg op korte tijd een resem kansen. Selemani, Mehssatou én Avenatti hadden mogelijkheden op een voorsprong, maar het leek wel of ze niet wilden scoren. En dan weet je dat je vroeg of laat het deksel op de neus krijgt. Invaller Badji kon aan de tweede paal een voorzet van Mbenza vrij intrappen. Vandenberghe leek het leer nog op de lijn te weren, maar een herhaling bevestigde de goal van de Carolos. Het tegendoelpunt betekende het einde van de Kortrijkse kansen. De bezoekers winnen zo op een diefje, maar doet een uitstekende zaak in het klassement. Het glipt de top acht binnen en voor KV Kortrijk blijven het spannende weken onderin.

Foto: BELGA

KV Kortrijk: Vandenberghe, Atemona (90’ Loncar), Watanabe, Tanaka (78’ De Neve), Bruno (78’ Mbayo), Selemani, Mehssatou, Kadri, D’Haene (78’ Gueye) , Avenatti, Regali.

Charleroi: Koffi, Van Cleemput, Knezevic, Nkuba (87’ Tchatchoua), Marcq, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans (67’ Hosseinzadeh), Mbenza, Bayo (90’ Andreou), Štulic (67’ Badji).

Doelpunten: 73’ Badji (Mbenza) 0-1.

Gele kaarten: 57’ Bayo (overtreding), 78’ Nkuba (overtreding) 82’ Hosseinzadeh (overtreding), 90’ Koffi (tijdrekken).

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Nicolas Laforge.

toeschouwers: 4772.