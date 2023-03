Leuven houdt Charleroi uit top acht, wedstrijd lag even stil nadat OHL-doelman geraakt werd door voorwerp uit publiek

Ondanks heel wat afwezigen is OH Leuven erin geslaagd om met 0-1 te winnen op het veld van Charleroi na een knappe individuele actie van Tamari. De thuisploeg was baas, maar miste te veel kansen. OHL houdt de Karolo’s uit de top 8 en wipt over hen naar de negende plaats. In de tweede helft werd de wedstrijd een kwartier gestaakt nadat OHL-doelman Cojocaru geraakt werd door een voorwerp uit het publiek.