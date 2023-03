Anderlecht maakt het zichzelf nog lastig door te morsen met de kansen, maar klopt verdiend Cercle en doet weer mee voor de top-8

Anderlecht heeft gedaan wat het moest doen tegen Cercle Brugge. Alleen maakte paars-wit het nodeloos lang spannend: we overdrijven niet door te zeggen dat Anderlecht bij de rust al 5-0 kon voor staan. Dat het slechts 2-0 werd, kan paars-wit enkel zichzelf verwijten. Maar voor we te kritisch zijn: Anderlecht nadert nu in de stand tot op een puntje van Cercle Brugge, dat achtste blijft.

Het mes op de keel, de match van de laatste kans, ‘do or die’: er stond druk op de ketel voor Anderlecht tegen Cercle Brugge. Verliezen betekende dat het seizoen er binnen vijf speeldagen zo goed als zeker op zat. Maar aan niets was te zien dat paars-wit met een ei in de broek speelde. Integendeel. Hartpatiënten kregen het benauwd toen ze Anderlecht telkens zag uitvoetballen – toegegeven, het liep enkele keren bijna verkeerd af – maar het idee er achter was wél goed. Achter de eerste linie van Cercle die druk zette, lag een boulevard aan ruimte.

Kans na kans

Anderlecht – met Slimani, Sardella, Arnstad en Ashimeru in de ploeg ten koste van Raman, N’Diaye, Refaelov en de geschorste Diawara – voetbalde kans na kans bij mekaar. We hebben ze even geteld: paars-wit kreeg voor rust negen (!) honderd procent-kansen. En toch stond het bij de rust slechts 1-0 voor de thuisploeg. Slimani kopte een voorzet van Dreyer staalhard binnen. Verder redde Warleson vier pogingen, maar werkte Anderlecht vooral te zwak af. Exemplarisch was de laatste kans voor rust, waar Verschaeren te slap afwerkte na een nochtans knappe actie van Slimani. Cercle zette daar weinig tegenover: een schot van Ueda dat Verbruggen met de benen tegenhield, maar daar hield het op. De type-elf van Cercle Brugge had het niet onder de markt.

Cercle op de paal

Na rust hetzelfde spelbeeld: Dreyer trapte al snel een voorzet van Verschaeren op Warleson, Arnstad raakte de deklat met een vrije trap en Slimani kon net niet genoeg bij de bal om te scoren – dat Warleson hem hinderde en de bal op de stip had gekund, laten we in het midden. Cercle nam rond het uur het balbezit over, maar omdat Denkey in de tang van Vertonghen zat, konden ze er weinig mee aanvangen. Toen Denkey wél eens wist te ontsnappen aan de aandacht van de Belgische recordinternational, lag de gelijkmaker bijna tegen de touwen. Daland schoot van ver, Verbruggen kon de bal niet klemmen en Denkey tikte de bal tegen de verste paal. Anderlecht ontsnapte.

Slimani opnieuw

Muslic bracht er met Hotic nog een laatste joker in, maar gevaar leverde het niet meer op de voor de teleurstellende bezoekers. Integendeel, het was Slimani die alle twijfels weg nam. Eindelijk scoorde Anderlecht nog eens – al moest de VAR wel even kijken of de Algerijn geen offside stond. Meteen nadien kreeg de dubbele doelpuntenmaker een applausvervanging. In het absolute slot kreeg Denkey nog rood na een duel met Vertonghen, en dat viel niet uit de lucht: de twee vochten al vanaf de eerste minuut intense duels uit.

Anderlecht doet dankzij de drie punten een gouden zaak in het klassement: het grijpt de laatste strohalm met het zicht op een plek in de Europe Play-offs. Ze naderen tot op een punt van Cercle Brugge, dat voorlopig wel achtste blijft.

RSC Anderlecht: Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella; Ashimeru (75’ Refaelov), Arnstad (88’ Leoni), Verschaeren; Dreyer, Slimani (88’ Stroeykens), Amuzu (84’ Raman)

Cercle Brugge: Warleson; Popovic, Ravych (88’ Gboho), Daland; Siquet (80’ Ueda), Vanhoutte (64’ Lopes), Abu Francis, Deman, Somers, Ueda, Denkey

Doelpunten: 9’ Slimani (Dreyer) 1-0, 85’ Slimani (Raman) 2-0

Gele kaarten:45’ Deman (fout), 70’ Lopes (fout)

Rode kaarten: 90’ Denkey

Scheidsrechter: Bert Put

Toeschouwers: 20.000