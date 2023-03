Antwerp is na vroege rode kaart snel klaar met Seraing en springt voorlopig over Union naar de tweede plek

Antwerp heeft er een zaterdagavondwandeling in Seraing opzitten. Op Le Pairay werd het 0-2. De doelpunten van Ekkelenkamp en Janssen vielen in de eerste helft nadat Seraing na elf minuten al rood zag voor Opare. Met de drie punten springt Antwerp voorlopig over Union naar de tweede stek.

De eerste helft was nog niet eens halfweg en Antwerp was al zeker van de drie punten. Seraing stond na elf minuten met tien nadat Opare de doorgebroken Janssen had neergehaald, waarna RAFC even het gaspedaal in duwde. Ekkelenkamp zorgde voor de 0-1, Janssen voor de 0-2 in de negentiende minuut. Het toonde andermaal aan hoe belangrijk de oranje enclave dit seizoen voor Antwerp is, week na week is er een Nederlander beslissend.

Antwerp hield na de vroege 0-2-voorsprong makkelijk de controle. Het kreeg nog wat kansen om op 0-3 te komen, maar bij de pauze had het geen derde keer gescoord. Geen mens in Luik die rekening hield met een ommekeer.

Seraing is niet voor niks de rode lantaarn. Er is over de ganse lijn weinig kwaliteit. Je kunt niet zeggen dat een avondje Seraing veel met profvoetbal te maken heeft. Het stadion is ouderwets, er zit amper volk en het veld is niet goed genoeg. Net als de (meeste) thuisspelers die erop staan.

De tweede helft was een maat voor niks. Hoewel het de numerieke meerderheid had, was Antwerp te zelden gevaarlijk. De Great Old wilde vooral geen blessures oplopen of kaarten pakken. We kunnen ons niet voorstellen dat Mark van Bommel echt tevreden was met het geleverde spelniveau.

Geen Nederlandse hattrick

Pas een dik kwartier voor tijd kreeg Antwerp nog eens een grote mogelijkheid. Kerk liet na om voor een Nederlandse hattrick te zorgen: zijn schuiver ging voorlangs. Aan de overzijde moest Butez zelfs een redding uit zijn handschoenen schudden.

Maar goed, hoe matig het na de rust ook was, de zege kwam uiteraard nooit meer in gevaar. Antwerp kan zo vanuit zijn zetel zonder zorgen kijken naar de topper tussen Genk en Union. Sowieso sluipt het weer wat dichter bij minstens één titelconcurrent.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

SERAING-ANTWERP 0-2

SERAING: Dietsch; Mansoni, Opare, Lepoint, Mbow, Poaty; Vagner (89’ Guillaume), Ba (23’ Sylla), Sissoko (67’ Cachbach), Mvoue (67’ Kilota); Mouandilmadji (89’ Ifoni)

ANTWERP: Butez; Bataille, De Laet, Pacho, Avila; Keita (81’ Scott), Vermeeren, Ekkelenkamp; Kerk, Janssen, Muja (64’ Balikwisha)

DOELPUNTEN: 15’ Ekkelenkamp (0-1), 19’ Janssen (0-2)

GELE KAARTEN: 57’ Sissoko, 63’ Mouandilmadji, 80’ Poaty, 81’ Scott

RODE KAARTEN: 11’ Opare

SCHEIDSRECHTER: Nicolas Laforge