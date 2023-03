Het Rik De Mil-effect lijkt nu al uitgewerkt: slap Club Brugge gaat onderuit tegen KV Kortrijk dat een uitstekende zaak doet in de degradatiestrijd

Scott Parker is nog niet eens vertrokken uit Knokke maar het effect van de trainerswissel lijkt alweer uitgewerk bij Club Brugge. Een veel te slap Club verloor nu ook in de tweede match onder de nieuwe coach Rik De Mil en moet nu echt vrezen voor de vierde plaats. Kortrijk mag wel hopen. Op het behoud dan. De schitterende goal van Kadri levert drie gouden punten en wellicht het behoud op.

Welkom bij de gezelligste club van het land schreeuwde de omroeper enthousiast in het rond kort voor de aftrap maar zo knus en gezellig was het nu ook weer niet meer de jongste weken in het Guldensporenstadion. Het schrikbewind van Bernd Storck had in januari voor duidelijkheid en punten gezorgd, maar de jongste weken kwam het degradatiespook weer tevoorschijn en dat bracht verhoogde nervositeit teweeg.

De middag begon ook alweer slecht voor de kerels. Ze verloren de toss en moesten dus voor de rust al richting spionkop spelen, iets wat ze doorgaans liever in de tweede helft doen om dan het verschil te maken. Storck miste Selemani, gekwetst uitgevallen in Westerlo en in de huidige kern is Kadri dan degene die de virtuoos uit de Comoren het best kan vervangen. Zijn eigen fel gecontesteerde aankoop Regali moest van Storck plaats maken voor Loncar.

In de eerste uitmatch onder Rik De Mil wachtte Club niet af en zocht het meteen diepgang met kansjes voor Sylla, Buchanan en Rits. Maar nog voor het kwartier ook gevaar aan de overkant en Mignolet moest helemaal plat op een schot van Avenatti en Spileers moest zelfs een bal van de lijn wegwerken.

De jonge centrale verdediger had vorige week een goede indruk gelaten tegen Standard en De Mil gaf hem ook nu de voorkeur op Mechele.

Foto: BELGA

Na een kwartiertje nam de Brugse druk alweer af en kon Kortrijk langzaam maar zeker overnemen. En dan werd al snel duidelijk dat Selemani toch fel werd gemist. Hij had allicht wel kunnen profiteren van de geboden ruimte. Ook een probleem, het veld lag er nogal vettig bij – een traditie in Kortrijk – en veel spelers gleden heel vaak uit. Het bevorderde in elk geval de vlotte combinaties niet. Vooral Club had er last mee terwijl Kortrijk er veeleer voordeel uit haalde. Zo kon Vandenberghe met de juiste timing in de voeten van de door Lang gelanceerde Meijer glijden.

Knappe goal van Kadri

Goed werk van de Kortrijkse doelman want daar zat meer in voor Club. En wie zelf niet scoort , slikt doorgaans een tegendoelpunt. En wat voor een. Niet toevallig van de voet van de beste Kortrijkse voetballer Abdelkahar Kadri. Op aangeven van Kristof D’Haene en slap meeverdedigen van Buchanan verdween de bal knap in doel en buiten het bereik van Mignolet. De Kortrijkse spionkop ontplofte en net op dat moment begon Mathieu van Der Poel zijn beslissende gooi naar de zege in de Milaan-Sanremo. Wie naar de ontknoping op zijn iPhone zat te kijken, zaal misschien niet gemerkt hebben dat Buchanan een paar minuten later de gelijkmaker liet liggen. Al moet gezegd worden dat Tom Vandenberghe ook daar knap redding bracht.

Foto: BELGA

Slappe bezoekers

Miron Muslic had het in elk geval wel gezien. De Oostenrijkse coach van Cercle is een puur voetbalbeest en zat samen met zijn conditietrainer Eddie Lattimore op de perstribune notabene te scouten. Immers, na de onderbreking binnen veertien dagen komt Kortrijk op bezoek bij Cercle.

Groen-zwart maakt nog kans op de achtste plaats en lijkt dat makkelijker te kunnen afdwingen dan de blauw-zwarte buur dat felbegeerde plekje bij de eerste vier. Club zal daarvoor ook onder Rik De Mil en nieuwe staf van het kleine broertje NXT toch overtuigender moeten voetballen. Kracht en overtuiging miste ook het schot van Hans Vanaken in de toegevoegde tijd van de eerste helft. De Brugse kapitein zat vrijdag niet bij het eerste kransje geselecteerden van Tedesco en leek daardoor de pedalen wat kwijt want Vanaken speelde weer niet zijn beste partij aan de boorden van de Leie.

Yaremchuk mist hopeloos

Weinig beterschap in de tweede helft. De Mil bleef de regen en de felle windstoten trotseren om zijn ploeg op andere gedachten te brengen maar het was vergeefse moeite. Noa Lang probeerde wel maar kreeg weinig steun. Jutgla was onzichtbaar en werd rond het uur terecht vervangen door Yaremchuk. Maar ook de gewezen spits van Gent kon het tij niet keren. Opnieuw niet want van heel dichtbij slaagde hij er nog in om een niet te missen kans om zeep te helpen. Yaremchuk trapte de perfecte voorzet van Lang hopeloos naast en het mannetje in de Nederlander kwam naar boven en hij schreeuwde niet onterecht zijn woede en onmacht uit. Nee, van deze Yaremchuk zal Club het ook niet moeten hebben om alsnog vierde te worden.

De Mil probeerde constructief en positief te blijven door zijn falende ploeg ostentatief aan te moedigen maar ook zijn geduld zal wel grenzen kennen. Nielsen en Buchanan maakten plaats voor Onyedika en Talbi, een jonge Brusselaar van amper 18 jaar die het goede weer maakt bij Club NXT en sinds een maand met de A-kern traint. Niet alleen langs de lijn maar ook op het veld besefte men dat er iets moest gebeuren.

Het gelijk van Leekens

Rits probeerde maar Silva blokte de poging af. De tijd tikte weg, de spanning nam toe maar echt zorgen hoefde de Veekaa zich niet te maken. Georges Leekens kreeg dus gelijk. De gewezen coach kent de twee huizen en had voor de match voorspeld dat Kortrijk zou stunten. Gelijk kreeg hij. Het behoud komt door deze gouden zege nu wel echt dichtbij, Club moet nu echt wel vrezen voor de vierde plaats. Odoi scoorde wel nog maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Ook Mignolet ging nog mee naar voor op een corner maar tevergeefs. Nee, dit wordt het seizoen van Club niet meer.

Foto: BELGA

KV Kortrijk: Vandenberghe; Silva, Watanabe, Wasinski; De Neve, Kadri (84’ Tanaka), Loncar

Mehssatou, D’Haene (57’ Messaoudi); Bruno (90’Atemona), Avenatti (84’ Gueye)

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Spileers, Sylla; Buchanan (71’ Talbi), Rits (84’ Vermant), Nielsen (71’ Onyedika), Vanaken, Meijer; Jutgla (64’ Yaremchuk), Lang

Doelpunten: 28’ Kadri (D’Haene) 1-0

Gele kaarten: 39’ Avenatti (fout), 86’ Gueye (fout), 87’ Sylla (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Toeschouwers: 8973