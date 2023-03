Gift Orban laat nu ook scoren en duwt AA Gent in de top vier: moedig Eupen blijft met lege handen achter

AA Gent heeft optimaal geprofiteerd van de Brugse nederlaag in Kortrijk. Makkelijk liep het zeker niet tegen Eupen maar uiteindelijk boekten de Buffalo’s een logische en verdiende overwinning. Met nog vier duels op het programma, staat AA Gent nu op een vierde plek met twee punten voorsprong op blauw-zwart. Oja, Orban scoorde niet maar was wel een constante gesel voor de bezoekende defensie en had een voet in twee Gentse goals.

Uiteraard waren ook zondagavond alle ogen gericht op het fenomeen Orban en na amper 30 seconden dook de Nigeriaanse goalgetter dankzij een sublieme opening van Hong al een eerste keer gevaarlijk op in de zestien van Eupen. Doelman Moser haalde opgelucht adem want de poging van Orban kon in extremis nog verwerkt worden in hoekschop. Het was meteen het startsein voor een verwoed Gents offensief.

De Buffalo’s wisten dan ook dat ze een gouden zaak konden doen in de rangschikking. Door de nederlaag van Club Brugge in Kortrijk, volstond een zege tegen Eupen om een plekje in de top-vier te bemachtigen. Vier dagen na de Europese zege in Istanboel, heerste er een opperbeste stemming in de Ghelamco Arena maar de bezoekers lieten zich zeker niet onbetuigd. Prevljak testte al vroeg de vuisten van Nardi met een verschroeiende vrije trap.

Foutjes

Op slag kantelde ook het aanzicht van de partij. Gent speelde plots heel nerveus en Nardi moest nog in het openingskwartier vol aan de bak toen een afgeweken schot van N’dri. De Buffalo’s slaagden er nu toch in om de partij in handen te nemen: Fofana en Piatkowski dreigden, zonder Moser evenwel echt het leven zuur te maken. Gent liet zich net te vaak op onnodige foutjes betrappen en hierdoor hielden de Panda’s relatief vlot stand.

Rond het half uur trok de Gentse storm opnieuw aan. Eupen holde nu werkelijk achter een ongrijpbare bal aan maar Hong en De Sart misten een tikkeltje meeval in de afwerking. N’dri lag evenwel constant op de loer en met een strak schot mikte hij voorlangs. Orban kreeg ook nog een kansje maar op een voorzet van Fofana kopte hij hoog over. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

En dan demonstreerde Fofana zijn talent nog eens: met een loepzuivere pass bereikte hij Cuypers maar die besloot pardoes op de paal. Eupen bleef evenwel gevaarlijk op de tegenaanval en toen Samoise ongelukkig uitgleed, kon Gassama aan de haal. De Mauritaanse aanvaller leek op weg naar Nardi maar werd met de nodige moeite nog door diezelfde Samoise afgeblokt.

Orban slaat toe… met assist

Eupen leek met een 0-0-tussenstand te kunnen rusten maar dan sloeg Orban toe. Deze keer vervulde hij zowaar de rol van aangever. Met een afgemeten pass lanceerde de Nigeriaan Cuypers en die liet Moser kansloos. 1-0, de Gentse fans haalden opgelucht adem. De Buffalo’s stonden meteen ook virtueel in de top-vier. Langs de zijlijn oogde Vanhaezebrouck evenwel niet tevreden. De vele slordigheden en foute keuzes zaten hem duidelijk dwars.

Foto: BELGA

De tweede helft startte aan een lager tempo en de eerste doelrijpe kans kwam er voor Eupen via Gassama die De Sart verschalkte maar zijn voorzet bereikte geen ploegmakker. Gent nam meteen over en Cuypers dwong Moser met een strakke kopbal tot een prima reflex. Hong waagde dan maar zijn kans met een sluwe hoekschop maar Moser voorkwam een olympisch doelpunt.

Achterin bleef Gent bij wijlen net te slap acteren. Nu leed Ngadeu al te makkelijk balverlies maar Nardi was wel bij de pinken en voorkwam een Eupense gelijkmaker. Voorin kwam Gent wel steeds makkelijker tot kansen: voorzet Hong, halve omhaal Orban maar die miste de juiste richting.

Odjidja valt op

Ondertussen kwam Odjidja in de plaats van De Sart en die liet zich meteen opmerken met een prima inspanning. De Gentenaar verkoos zelf zijn kans te gaan en mikte over, terwijl Orban stond te molenwieken. De partij lag in die tweede helft herhaaldelijk stil omdat zowel Piatkowski als Torunarigha met blessures kampten. Dit alles kwam het spelniveau en het ritme van de match uiteraard niet ten goede. Okumu verving uiteindelijk ook Piatkowski.

Foto: BELGA

Gent bleef op zoek gaan naar een tweede en verlossende treffer. Op een hoekschop bereikte Fofana de hard werkende Cuypers maar die trapte van dichtbij op Moser. Het regende nu werkelijk Gentse hoekschoppen maar Eupen bleef voorlopig gespaard van extra averij. Hierdoor konden de Panda’s blijven hopen op een gelijkmaker.

Ngadeu eiste dan nog eens de aandacht op met een bizarre tussenkomst die hem een gele kaart opleverde, waardoor hij ook meteen de partij op bezoek bij Seraing zal missen door een gele schorsing. En dan dwong Orban alsnog zijn ‘moment de gloire’ af. Fofana ging vlotjes door op links en zette goed voor. Orban wroette zich bij de bal maar het was wel degelijk Davidson die Moser vloerde.

De partij was beslist en iedereen leek in gedachten al het resterende Gentse programma in de reguliere competitie te analyseren. Tot Odjidja met een heerlijke voorzet nog Okumu in stelling bracht en die buffelde de derde Gentse treffer tegen de netten. Eupen lag nu definitief tegen het canvas. De Oostkantonners zullen nog flink aan de bak moeten om de degradatiestrijd in hun voordeel te beslechten.

Opstelling AA Gent: Nardi; Piatkowski (70’ Okumu), Ngadeu, Torunarigha (79’ Hauge); Samoise, Kums, Hong (79’ Agbor), De Sart (62’ Odjidja), Fofana (79’ Depoitre); Orban, Cuypers

Opstelling Eupen: Moser; Van Genechten (86’ Alvarez), Paeshuyse, Bessilé, Davidson (86’ Christie-Davis); Lambert, Magnée, Baiye (69’ Peeters); N’Dri; Prevljak (86’ Alloh), Gassama (78’ Nuhu)

Doelpunten: 45 + 1’ Cuypers 1-0, 77’ Davidson in eigen doel 2-0, 85’ Okumu 3-0

Gele kaarten: De Sart, Ngadeu

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lawrence Visser