STVV houdt hoop op Europe play-offs levend na nipte zege tegen rode lantaarn Seraing

STVV kwam tegen hekkensluiter Seraing nooit in gevaar. Topschutter Gianni Bruno opende in de eerste helft de score en verdubbelde in het slot de score. Marius milderde nog tot 2-1. Door deze zege zijn de Kanaries mathematisch zeker van een extra jaar in de Jupiler Pro League.

Bernd Hollerbach speelde opnieuw met dezelfde elf als tegen KRC Genk twee weken geleden. Robert Bauer en Frank Boya kwamen allebei terug uit schorsing. Wolke Janssens en Rocco Reitz namen plaats op de bank. Jean-Sébastien Legros wijzigde zijn team op drie plaatsen na de 0-2-nederlaag tegen Antwerp. Tshibuabua, Cachbach en Guillaume kwamen in de plaats van Opare, Ba en Mvoué.

Uit de draai

STVV startte gretig. Bocat met de eerste kans, maar zijn poging ging voorlangs. Bocat was in de eerste vijf minuten een van de gevaarlijkste Truienaars. Hij lag mee aan de basis van de tweede kans, maar het schot van Bruno werd afgeblokt in hoekschop. In de daaropvolgende corner ging Bocat opnieuw zijn kans, maar weer werd het leer in hoekschop gewerkt. De eerst kans voor Seraing kwam er na zes minuten, maar een vrijstaande Marius kopte de hoekschop over. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Na de gretige start zakte het tempo bij STVV wat weg, maar even over halfweg de eerste helft kon Gianni Bruno zijn dertiende van het seizoen tegen de touwen prikken. Bauwer lanceerde een verre inworp, de boomlange Boya kopte door en in de box stond Hayashi in de weg van een grabbelende doelman Dietsch. Bruno profiteerde om vanuit de draai STVV aan een verdiende voorsprong te helpen. Bij Seraing zagen ze een fout van Hayashi, maar scheidsrechter De Cremer keurde het doelpunt goed.

Nul kansen

STVV kwam voor rust niet in gevaar. Seraing kon geen enkele bal tussen de palen mikken. Dias trapte nog een bal naast, maar verder kwamen de Luikenaars niet. Het enige nieuwswaardige feit was de vervanging van de geblesseerde Robert Bauer door Wolke Janssens. De Duitser raakte geblesseerd na een aanvaring met de eigen doelman. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Na rust gingen de Truienaars op hetzelfde elan door. Ze lieten de bal rondgaan en Seraing holde er achter. Gianni Bruno kreeg de eerste kans, maar doelman Dietsch liet zich niet verschalken. Op het uur toch even Seraing met een opflakkering, maar het leverde niets op. Aan de overzijde kon Bruno de score verdubbelen, maar Tshibuabua redde van de lijn. Even later opnieuw Bruno op de counter, maar zijn schot was te zwak. Ook Konaté probeerde het van ver, maar Dietsch bleef pal staan.

Mathematisch

Uiteindelijk was het dan toch Bruno, die met zijn veertiende de score verdubbelde na een mooie teruglegger van Hayashi. Een minuut voor tijd kon Marius vanuit een scherpe hoek nog milderen tot 2-1. STVV komt door deze zege op 39 punten en is mathematisch zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Na de interlandbreak volgt de verplaatsing naar Union. Seraing blijft laatste.

Foto: BELGA