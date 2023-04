Gents koningskoppel Orban-Cuypers legt nu ook de rode lantaarn over de knie: AA Gent boekt vlotte zege in Seraing

Wie zich nog afvroeg of de doelpuntentsunami genaamd Gift Orban tot stilstand zou komen door de interlandbreak, kreeg in Seraing al snel duidelijkheid. De Nigeriaan scoorde alweer tweemaal en eiste andermaal - Orban pakte ook nog uit met een assist - een hoofdrol op bij de Gentse uitzege. Na rust vierde Tissoudali ook nog eens zijn wederoptreden bij Buffalo’s die alweer een stap dichter bij de Champions’ Play-offs komen.

Vanhaezebrouck kon op bezoek bij Seraing nog geen beroep doen op Piatkowski, Godeau en Nurio, waardoor hij uiteindelijk koos voor een driemansdefensie met Castro-Montes naast het duo Okumu-Torunarigha. Op het middenveld verscheen Odjidja voor het eerst sinds 23 december – tegen Standard – aan de aftrap. Hij nam de plaats van Hong in, terwijl Fofana – die vrijdag 18 werd – ook de Gentse basiself haalde. Bij Seraing verscheen Kilota voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Gent nam de partij meteen in handen en via Cuypers kregen ze in het openingskwartier ook al meteen twee prima mogelijkheden. De beste mogelijkheid kwam er evenwel via Castro-Montes maar zijn poging werd door Dietsch gekeerd. Seraing ontsnapte evenwel aan een vroege achterstand. Gent had toen al wel begrepen dat het een lastige partij zou worden op een grasmat die voor de aftrap al flink gehavend was door de zware regenval van de voorbije dagen en weken.

Weer Gift Orban

En dan achtte Orban zijn moment gekomen. Odjidja leek te aarzelen tussen een schot en een pass maar bereikte zo wel de Nigeriaan, die geen seconde aarzelde en Dietsch kansloos liet met een schot in de rechterbenedenhoek (0-1). Meteen de achtste competitietreffer van Orban in Gentse loondienst die in Seraing nog maar voor de zevende keer aantrad in de Jupiler Pro League.

Seraing kon amper een vuist maken en Dietsch deelde in de malaise. De lokale doelman trapte de bal pardoes in de voeten van Odjidja maar de Gentse aanvoerder was te verrast om te profiteren. Op het half uur dan toch eens een doelpoging van de thuisploeg: Kilota waagde zijn kans met een prima vrije trap maar de bal ging net over de kooi van een attent gevolgde Nardi. Aan de overkant was er een uitstekende parade van Dietsch nodig om Cuypers van zijn zeventiende competitiegoal te houden.

Odjidja waagde het ook nog eens met poging van op zijn eigen helft maar Dietsch – die wel heel ver voor zijn goal stond – kwam met de schrik vrij. Even later probeerde Orban het eveneens met een stiftbal maar ook nu belandde de bal op het dak van de Luikse goal. Op slag van rusten dan toch ook nog eens Seraing maar het schot van Vagner zeilde naast.

Foto: BELGA

Coach Legros voerde bij de rust één wissel door. Lahssaini kwam in de plaats van Bunchukov. Het bleek geen kentering tot stand te brengen. Toen Orban een te korte terugspeelbal onderschepte, omspeelde hij netjes Dietsch en verdubbelde hij meteen de Gentse voosprong en even later lukte Cuypers na knap voorbereidend werk van Odjidja, Fofana en diezelfde Orban ook meteen de 0-3.

Comeback Tissoudali

Match gespeeld nog voor het uur. Efficiëntie noemt men dat. Ondertussen warmde die andere Gentse publiekslieveling, Tissoudali, zich rustig op en genoot daarbij duidelijk van de massale aanmoedingen van de meegereisde Gentse fans. De Gentse spelers amuseerden zich kostelijk en toen Okumu zowaar eens de achterlijn haalde, zette de Keniaan strak voor en vond daarbij Torunarigha die er 0-4 van maakte.

Tijd voor nog wat magie, dacht Vanhaezebrouck en hij gooide ook nog Tissoudali in de strijd. De comeback van de Marokkaanse international na zijn kruisbandblessure is eindelijk een feit. Hij zag Cuypers ook nog zijn tweede van de avond scoren, een prima kopbal die via de paal tegen de netten ging. Doelpunt nummer achttien al voor Cuypers die ook gewoon formidabele statistieken kan voorleggen.

Foto: BELGA

Missie volbracht dus voor een bijzonder volwassen spelend AA Gent dat dus geen averij opliep in Seraing en zo vol vertrouwen toe kan werken naar de topaffiche van volgend weekend in eigen huis tegen Union. Voor Seraing komt de degradatie naar 1B nu wel heel dichtbij. Oja, Tissoudali kreeg nog de kans om zijn wederoptreden op te leuken met een goal maar Dietsch weigerde mee te werken.

Seraing: Dietsch, Sambu Mansoni, Tshibuabua, Lepoint, Mbow, Poaty, Vagner (67’ Mvoué), Sissoko (67’ Cachbach), Bunchukov (46’ Lahssaini), Kilota en Marius (70’ Ifoni)

AA Gent: Nardi, Samoise (69’ Hauge), Castro-Montes, Okumu, Torunarigha, Fofana (86’ Fernandez-Pardo), De Sart (69’ Hong), Kums (86’ Agbor), Odjidja, Cuypers en Orban (69’ Tissoudali)

Doelpunten: 18’ Orban 0-1, 52’ Orban 0-2, 54’ Cuypers 0-3, 62’ Torunarigha 0-4, 78’ Cuypers 0-5

Gele kaarten: Orban

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut