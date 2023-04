Cercle Brugge wint vlot van KV Kortrijk en doet een gooi naar de top acht

Cercle Brugge mengt zich opnieuw in de top acht dankzij een doelpunt van Somers en Ueda. De Vereniging had het niet moeilijk met KV Kortrijk, dat bijna niets bij elkaar voetbalde. Het blijft voor KVK nog even wachten op de zekerheid van het behoud.

Aan traditionele studieronde deed Cercle niet. Wie vijf minuten te laat toekwam in Jan Breydel had een snel doelpunt van Ueda gemist. Na wat geklungel in de Kortrijkse defensie viel de bal voor de voeten van de kwieke Japanse spits. Ueda twijfelde niet en schoot de bal tegen de touwen, meteen 1-0. Echter twijfelde de VAR (meer dan vier minuten) wel over de geldigheid van het doelpunt. Siquet bleek in de aanloop naar de openingstreffer het leer even geduwd te hebben tot bij Ueda. Oké, wie wat later in het stadion was, had toch niets gemist. Van uitstel kwam geen kwam geen afstel. Een kwartiertje later mochten we toch de 1-0 in ons verslag noteren. Daland opende met een knappe pass op Deman, die op zijn beurt Somers bediende met een hoge voorzet. Het Brugse jeugdproduct kopte tijdens de minuut applaus voor Miguel Van Damme de bal binnen. Een verdiende voorsprong voor Cercle, maar wat een slecht begin van KV Kortrijk.

Sterk Cercle, zwak KVK

De mannen van Storck wisten van geen hout pijlen te maken. Het werd gewoonweg overklast door de thuisploeg. Popovic onderstreepte hun gretige begin nog maar eens met een goede kopbal richting het doel van Vandenberghe. De Kortrijkse-goalie ranselde het leer uit doel, maar had er alle moeite mee. Ondanks dat het regende aan kansen voor Cercle, wist Kadri bijna de gelijkmaker op het scorebord te zetten. De Algerijnse dribbelkont krulde een balletje naar de verste hoek van Majecki. De Pool moest zich volledig strekken om zijn schot uit doel te houden. Het kansje zette wel geen remonte in. Integendeel. De Vereniging pakte de draad weer op en versierde een strafschop na een ongelukkige overtreding van Bruno. Een koud kunstje voor Ueda. Vandenberghe werd op het verkeerde been gezet en mocht voor de tweede keer een bal uit zijn netten halen. Neen, dit is niet het KV Kortrijk dat enkele weken terug won tegen Club Brugge.

Foto: BELGA

Slaapverwekkende tweede helft

Dat zag Bernd Storck ook en wisselde drie keer tijdens de rust. De Neve, Kadri en Bruno mochten binnen blijven. Goudhaantje Selemani werd dan weer de wei ingestuurd in de hoop nog wat te forceren, maar dat haalde ook niets meer uit. Cercle controleerde het spel en voerde soms te druk nog wat op. Qua spektakelwaarde was de tweede helft heel wat minder dan het niveau uit de eerste 45 minuten. Maar dat doet niets af van de uitstekende prestatie die Cercle vandaag neerzette. Het zet zijn ambities wat kracht bij en glipt opnieuw de top acht binnen. Voor KVK daarentegen is het nog even wachten op een geruststellende driepunter.

Foto: BELGA

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Ravych (85’ Marcelin), Daland; Siquet, Van der Bruggen (75’ Lopes), Abu Francis (85’ Vanhoutte), Deman (69’ Hotic), Somers, Ueda, Gboho (75’ Ximines)

KV Kortrijk: Vandenberghe; Silva, Watanabe, Wasinski; De Neve (46’ Henen), Lonçar, Mehssatou (68’ Messaoudi), D’haene; Kadri (46’ Selemani), Avenatti (73’ , Bruno (46’ Guèye)

Doelpunten: 16’ Somers (Deman) 1-0, 36’ Ueda (strafschop) 2-0



Gele kaarten: 54’ Deman (fout), 78’ Henen (fout), 78’ Guèye (fout), 88’ Somers (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nathan Verboomen

Toeschouwers: 4.719