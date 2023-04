Anderlecht wint met kleinste verschil in Eupen en springt top acht opnieuw binnen

Anderlecht won geen schoonheidsprijs bij Eupen, maar het pakte wel de volle buit mee uit de Oostkantons. Benito Raman zorgde voor het enige doelpunt. Dankzij de overwinning staat Anderlecht opnieuw achtste én kan het volgend week in een rechtstreeks duel met Westerlo zelfs naar de zevende plek springen.

Geen Verschaeren, en uiteindelijk ook geen Slimani bij Anderlecht. De Algerijnse spits was niet fit genoeg en zat zelfs niet op de bank. Riemer koos voor Refaelov en Raman als vervanger van het geblesseerde tweetal, ook N’Diaye begon in de plek van de eveneens geblesseerde Sardella.

Het was koud in Eupen, en dat zorgde voor weinig inspiratie op de grasmat. De thuisploeg begon het gevaarlijkst, al kwam dat er vooral na mistasten bij Anderlecht. Offensief waren de bezoekers onmondig: een voorzet van Amuzu waaide voorbij alles en iedereen, en het vele gebrei voorin leverde misschien een warme pull op, maar tot kansen kwam het niet.

De thuisploeg speelde potig, en vooral Lior Refaelov wond er zich in op. Niet dat de spelmaker dat lang kon doen, want iets voorbij het half uur moest hij naar de kant met last aan de knie. Het was Arnstad die de spelmaker kwam vervangen. Toen Raman snel nadien de score opende na een vrije trap van Dreyer, leek de moeilijkste klus geklaard, maar de nummer negen van paars-wit werd terecht afgevlagd. Raman probeerde het voor rust nog eens van op de rand van de zestien, maar Moser pakte makkelijk.

Eupen op de paal

Anderlecht had het knap lastig zonder Slimani, maar opende vlak na rust toch de score. Arnstad pakte uit met een goeie vrije trap, Raman verlengde bal in doel: nu toch 0-1, een opluchting bij Anderlecht. Even later dwong Arnstad Moser nog tot een goeie parade. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De wedstrijd kabbelde verder, zonder echt grote kansen aan beide kanten. Paars-wit probeerde het vanop afstand, terwijl Eupen de snelheid van Gassama en N’Dri probeerde uit te buiten. Een kwartier voor tijd ontsnapte Anderlecht, toen Lambert de bal staalhard tegen de paal kopte én toen Magnée in de slotminuten nipt naast trapte. Vlak voor tijd was het Prevljak die voorlangs trapte en ook Davo miste nog een goeie kans: Anderlecht kwam hier vier keer goed weg.

Dankzij de overwinning nestelt Anderlecht zich opnieuw in de top-acht. Het kan volgende week zelfs – in een rechtstreeks duel – over Westerlo naar de zevende plaats springen. Eupen blijft een bonus van drie punten houden op de degradatieplaatsen, al wordt het nog drie speeldagen bibberen in de Oostkantons.

Eupen: Moser, Van Genechten (84’ Diakité), Bessilé (28’ Paeshuyse), Filin, Davidson, Magnee, Lambert, Peeters, Charles-Cook, N’Dri (84’ Davo), Gassama (74’ Prevljak)

Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye (87’ Delcroix), Diawara, Ashimeru (55’ Kana), Refaelov (36’ Arnstad), Amuzu, Dreyer, Raman (77’ Stroeykens)

Doelpunten: 50’ Raman (Arnstad) 0-1

Gele kaarten: 9’ Magnéé

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt