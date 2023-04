Noa Lang houdt hoop op top vier levend voor Club Brugge met twee snelle goals bij KV Mechelen

Vijf dolle minuten, twee goals van Noa Lang en de eerste uitzege sinds 29 januari: dat was KV Mechelen-Club Brugge (0-3) in een notendop. Blauw-zwart deed wat (absoluut) moest en blijft zo in het spoor van AA Gent, dat aan 7 op 9 wél voldoende heeft om de Champions’ Play-offs te halen. En of het razend spannend wordt.

“Twaalf op twaalf is een must”, sprak Rik De Mil voor de wedstrijd. Nieuw puntenverlies was simpelweg geen optie Achter de Kazerne voor Club Brugge. Gent had Seraing zaterdag verpletterd, dus bedroeg de kloof met de vierde plaats plots vijf punten. Het moest er eindelijk eens boenk op zijn. Meijer bleef ziek aan de kant, dus depanneerde Buchanan op links, de zone waar KV Mechelen enorm veel ruimte weggaf. Maar wie daar ook vaak opdook, was Noa Lang. En dat heeft Malinwa geweten. Van Hecke kreeg maar moeilijk vat op de Nederlander na een bedrijvige openingsfase van Club Brugge. En Lang kreeg er nog meer zin in toen hij na een kwartier een strafschop mocht nemen. (lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Mechele in Mechelen

Een glijdende Lavalée kreeg de bal tegen de arm, het sein voor ref Vergoote om naar de sip te wijzen. Daar bracht een minutenlange VAR-interventie geen verandering meer in. Discutabel of niet: het kon Lang worst wezen. Die borstelde de bal in de linkerhoek en legde het vingertje op zijn lippen. Het thuispubliek nam hem daarna bij elke baltoets op de korrel, Lang reageerde geprikkeld.

Vier minuten later lag de bal alweer voorbij Thoelen. Een afgemeten bal van Rits belandde in de zestien in de voeten van de Nederlander, die zich voorbij zijn tegenstander zwiepte en klinisch raak trof. Er waren toen amper 20 minuten gespeeld, maar we hadden het gevoel dat de match al in een definitieve plooi lag. We kregen trouwens geen ongelijk: KV Mechelen bood veel te weinig weerwerk. Het duurde meer dan een halfuur voor het eens heet werd voor de kooi van Mignolet. Storm en Hairemans combineerden zich naar een goede kans, Spileers kon nog nét ontzetten. Meteen de beste mogelijkheid voor KVM voor de rust. (lees verder onder de foto)

Ook Mechele pikte zijn doelpuntje mee. Foto: Isosport

Voor Club Brugge was het zaak om die voorsprong vast te houden en die levensbelangrijke zege veilig te stellen, al bleef blauw-zwart ook na de rust de ploeg met het meeste initiatief. Rond het uur kregen de bezoekers twee prima kansen om de score nog uit te breiden. Eerst zocht Jutgla naar eigen succes in een rebound op een schot van Vanaken, daarna wou Lang zijn hattrick iets te graag. Het bleek twee keer uitstel van executie: in minuut 68 kon Mechele een korte hoekschop makkelijk in doel koppen. 0-3. De boeken mochten nu hélemaal toe. Storm probeerde nog de eer te redden met een knappe poging die beter had verdiend: zijn plaatsbal belandde net langs de verkeerde kant van de paal.

Aan de jonkies

De Mil voelde dat de buit binnen was en gaf enkele jonge snaken nog wat minuten. Nusa, Vermant, Sandra, Sabbe: ze mochten allemaal nog eens de sfeer opsnuiven. Maar wat de Brugse interim-coach het meeste plezier zal doen, is dat Club nog steeds in de running is voor de Champions’ Play-offs na een heus snertseizoen in eigen land. Vrijdag volgt Club-Seraing, zaterdag is er een AA Gent-Union. Mogelijk zijn we zondag dus al veel wijzer over de vierde ploeg die straks (op papier) nog om de titel strijdt.