Union haalt opgelucht adem na moeizame overwinning tegen STVV, invaller Puertas is de held met late winning goal

Union is tegen STVV door het oog van de naald gekropen: de Brusselaars kwamen iets voor het uur op achterstand na een knappe goal van Bruno, maar Teuma – met een gelukje – en invaller Cameron Puertas keerden de situatie helemaal om. De winning goal viel pas in de 89ste minuut. Dankzij de overwinning komt Union opnieuw tot op drie punten van leider Genk.

Union wou ook na de interlandbreak verder surfen op de positieve golf van de afgelopen wedstrijden. Zondagavond kwam met STVV een haalbare tegenstander op bezoek, al had Union uiteindelijk veel meer moeite dan verwacht met de Kanaries.

STVV-coach Bernd Hollerbach had zijn troepen goed opgesteld, Union had erg veel moeite om grote kansen te creëren. De Unionisten konden in de eerste 45 minuten maar één keer écht dreigen, maar Schmidt redde een stuntelige poging van Nieuwkoop op – of toch net achter? – de lijn. STVV probeerde er langs zijn kant op de counter uit te komen, al was ook dat niet evident. Op een schot van Gianni Bruno dat over zoefde, was er ook langs Truiense zijde amper iets te beleven in het eerste bedrijf. Op naar een betere tweede helft.

Bruno schiet STVV op voorsprong

En die begon voor Union bijna op de perfecte manier: Teuma schilderde het leer tot bij Kandouss, die van dichtbij het leer net naast doel devieerde. Meteen een dot van een kans. En Union zou zich die misser nog ferm beklagen, want een dikke vijf minuten later was het zowaar Sint-Truiden dat scoorde: Gianni Bruno kreeg het leer goed mee, hield Van der Heyden van zich af en schoof het leer knap voorbij Moris: 0-1. (Lees verder onder de foto.)

Foto: BELGA

Union moest enkele versnellingen hoger schakelen, maar dat bleek niet evident. Het flitsende voetbal van voor de interlandbreak was even zoek, er werd nog gezocht naar het juiste ritme. Een halfuur voor tijd greep Geraerts in: Union schakelde om naar een 4-3-3, Yorbe Vertessen en Puertas kwamen in de ploeg ten koste van Lazare en Sykes.

Al hadden ook die wissels niet meteen het gehoopte effect: aan motivatie was er nochtans geen gebrek bij Union, aan kwaliteit zondagavond wel. Veel slechte passes en keuzes zorgden ervoor dat de Truiense defensie niet te ontwrichten was. Tot twintig minuten voor tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Sint-Truiden, maar door een flinke portie geluk kwam Union dan toch langszij: een vrije trap van Teddy Teuma week af in de Truiense muur, Schmidt was geklopt. STVV-coach Hollerbach hield het niet meer aan de zijlijn en pakte rood. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Puertas matchwinnaar

Het Dudenpark geloofde opnieuw in een driepunter, en ook bij de spelers was het geloof weer helemaal terug. Via Lapoussin kwam Union bijna meteen op voorsprong, maar zijn afgeweken schot werd nog gepareerd door Schmidt. Ook nadien speelde Union nog een pak kansen bij elkaar, al stond het vizier van onder meer Teuma en Vertessen niet op scherp. Wanneer een treffer van Adingra nog werd afgekeurd, leek Union zich tevreden te moeten stellen met een gelijkspel. Tot invaller Cameron Puertas met een grondscherend schot Schmidt in minuut 89 toch nog het nakijken gaf: het Dudenpark kirde van plezier.

Union komt dankzij de overwinning opnieuw tot op drie punten van leider Genk, STVV kan de Europe Play-offs nu helemaal vergeten.

Union: Moris, Sykes (66’ Puertas), Kandouss, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Teuma (90+2’ El Azzouzi), Lazare (66’ Vertessen), Lapoussin, Adingra, Boniface (81’ Nilsson)

STVV: Schmidt, Hashioka, Smets, Teixeira, Bauer, Bocat (87’ Koita), Okazaki, Konaté, Boya, Hayashi (78’ Hara), Bruno

Doelpunten: 57’ Bruno (Konaté, 0-1), 73’ Teuma (1-1), 89’ Puertas (Adingra, 2-1)

Gele kaarten: 36’ Hayashi, 50’ Lazare, 63’ Konaté, 80’ Lapoussin, 90+2’ Konaté

Rode kaarten:90+2’ Konaté

Scheidsrechter: Lawrence Visser