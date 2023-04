Standard duwt KV Oostende richting 1B na drie goals in knotsgekke openingsfase

Het mirakel wordt met de week meer onwaarschijnlijk voor KV Oostende. Standard legde er zaterdagavond nog voor minuut 20 drie binnen aan zee, wat uiteindelijk volstond voor een eenvoudige zege (1-3). Zeker toen Urhoghide op het uur mocht gaan douchen na een aanslag op Zinckernagel. De Rouches komen naast Club Brugge, terwijl KVO mits een zege van Eupen zondag zo goed als veroordeeld kan zijn.

De wedstrijd tegen de Rouches was voor KV Oostende een must win. En een kans op een gouden zaak, want Zulte Waregem en Kortrijk hadden beiden verloren én Eupen ontmoet Anderlecht zondag. Maar het was eigenlijk al voorbij nog voor ze goed en wel tegen een bal getrapt hadden aan zee. Standard nam meteen het initiatief en scoorde twee keer binnen de tien minuten. Eerst overkwam Hubert een monumentale flater - hij verkeek zich volledig op hoge bal (0-1). En Ohio liet Rodin twee minuten later ter plekke, om dan de bal mooi in de hoek voorbij de doelman steken. Tien minuten gespeeld, nul tegen twee. Ndicka had dan zelfs al een bal van de lijn moeten vallen. KV Oostende speelde niet op het niveau van een degradatiekandidaat, maar als een provincialer. Héél pijnlijk.

Nonchalance

Alvorens de Kustboys wakker schoten, moest er nog een derde in het mandje liggen. Op een corner kopte Hornby de bal zélf door, om Fossey van dichtbij de 0-3 voor te schotelen. Toen waren we 19 minuten ver. Wedstrijd gespeeld, denkt men dan. Maar verrassend genoeg kwam Oostende nog met een reactie. Standard koppelde plots nonchalance aan arrogantie door die riante voorsprong, en nog voor de rust kon Arase milderen na een goede actie van Ndicka op links. Er sprong weer een vonkje in de ploeg. Maar écht nog vurig geloven in een puntje? Dat bleef moeilijk.

Thalhammer bracht D’Arpino en Atanga na de rust, een soort wanhoopszet. Standard leunde rustig achteruit, Oostende bracht druk en probeerde een snelle tweede treffer te forceren. Maar het schoot zichzelf op het uur in de eigen voet. De stoppen sloegen door bij Urhoghide, die rond de middencirkel de enkels van Zinckernagel torpedeerde. Een échte aanslag. Ref Van Damme greep gedecideerd naar de achterzak en toonde een rode kaart. Bij KVO was er amper protest. Spelers die met de ogen rolden, en zich duidelijk afvroegen waarvoor dàt nodig was: die waren er dan wel weer bij de vleet. Nu mochten de boeken hélémaal toe. (lees verder onder foto)

Urhoghide kreeg rood na een aanslag op Zinckernagel. Foto: BELGA

Zondag feest in Eupen?

Terwijl Urhoghide onder de douche stond, kabbelde de wedstrijd rustig verder. En zagen we zelfs de eerste thuisfans het stadion verlaten of een pint pakken in de kantine. Blijven kijken, waarom zouden ze? Tegen tien man besloot Standard zelfs niet meer door te duwen, op enkele counters na. Donnum vlamde nog in het zijnet, en ook Perica kreeg nog een dikke kans alleen voor Hubert. De 1-4 van Davida in de blessuretijd werd na een VAR-interventie afgekeurd voor buitenspel. Maar de zege was toen al lang binnen.

Als Eupen zondag wint van Anderlecht, staan de drie degradanten voor 90 procent zeker vast, want dan is het gat met nog drie speeldagen te gaan maar liefst zes punten. KV Oostende staat met anderhalf been in 1B.