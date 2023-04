Dramatisch KV Oostende bijna zeker van degradatie na forfaitnederlaag bij STVV

Met forfaitcijfers richting 1B: het lijkt over en uit voor KV Oostende in de Jupiler Pro League. Het verloor zondagavond kansloos op het veld van STVV (5-0) na een prestatie die even tragisch als lachwekkend was. Eupen kan zich volgend weekend definitief redden mits een zege tegen Zulte Waregem. En dan zijn KV Oostende, Essevee én Seraing definitief veroordeeld tot tweede klasse.

De match van de laatste kans zorgde niet bepaald voor vuur bij KV Oostende: het zootje ongeregeld van Dominik Thalhammer gaf alwéér niet thuis. Dat Ambrose niet kon spelen door een hamstringblessure, bleek al voor slecht nieuws voor de aftrap. STVV heeft niets meer te winnen of te verliezen, maar bleek wel dubbel zo gretig als de bezoekers. Na amper elf minuten mocht een volledig vrijstaande Teixeira de openingstreffer al tegen de netten koppen, niet veel later moest Rodin een hakje van Reitz van de lijn vegen. Aan de overkant zat Schmidt zich stiefmoederlijk te vervelen: KVO kreeg niéts klaar. (lees verder onder de foto)

Reitz scoorde de 3-0 na een knappe aanval. Foto: BELGA

De Kustboys presenteerden zich schrijnend zwak, maar de arbiter moest niet veel onderdoen. Wesli De Cremer leek voor de rust het noorden volledig kwijt. Dat een mogelijke strafschopfout op Ndicka niet gefloten werd, konden we nog begrijpen. Maar aan de overkant ging een identieke fase met Bocat wél op de stip. Licht, maar vooral onbegrijpelijk inconsequent. Het zou Gianni Bruno worst wezen: hij legde de bal rustig voorbij Hubert, waardoor STVV kort voor de rust op een dubbele voorsprong kwam. De Cremer deed nog eens de monden openvallen toen hij vergat Bocat uit te sluiten met een tweede gele kaart na een forse fout. Markus Pflanz, T1 ter vervanging van de geschorste Hollerbach, nam de wijze beslissing om hem tijdens de rust te wisselen. Maar hier moest STVV eigenlijk àltijd met tien gestaan hebben.

Afstraffing

De Oostendse frustratie werd niet omgezet in dadendrang. Integendeel: de lijdensweg ging gewoon verder, ondanks de inbreng van D’Arpino. We waren een kwartier ver in de tweede helft toen Reitz een mooie combinatie op links in doel mocht schuiven (3-0). Match gespeeld. Bij KVO was het gelatenheid troef: niemand die nog leek te willen strijden voor een eerredder, laat staan voor het behoud. En ondertussen wist STVV zich wel te amuseren: het versnelde wanneer het dat zélf wou, en voetbalde zich zelfs nog naar een afstraffing. Hashioka kwam eerst tekort om de 4-0 in doel te verlengen, daarna vergat Teixeira onbegrijpelijk te scoren. Uiteindelijk was het Bruno die met zijn tweede van de avond het mes nog wat dieper in de wonde stak. Het duurde tot minuut 80 vooraleer Schmidt een bal moest pakken: McGeehan kopte in zijn handen. Dumont legde kort voor affluiten nog de forfaitcijfers vast. (lees verder onder de foto)

Bruno was de gevierde man met twee goals. Foto: BELGA

De degradatie van KV Oostende lijkt nu al een feit. Volgende week krijgt Eupen een eerste matchbal om zich te redden: als het thuis wint van Zulte Waregem, zijn alle zakkers met nog één speeldag te gaan al bekend. Enkel indien KVO thuis tegen OHL een beter resultaat pakt dan Eupen, is er mathematisch nog een kansje op de redding. Maar dan trekt het op de laatste speeldag naar AA Gent, dat nog volop strijdt voor de Champions’ Play-Offs. U begrijpt het wel: KV Oostende staat voor een mission impossible en mag zich na tien jaar opmaken voor een terugkeer naar tweede klasse.