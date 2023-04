OH Leuven haalt zwaar uit in overbodige Dijlederby tegen KV Mechelen

Eerlijk gezegd hadden we niet veel verwacht van de overbodige Dijlederby tussen OH Leuven en KV Mechelen. Gelukkig was er één ploeg die wel degelijk gemotiveerd voor de dag kwam, en ook nog eens heel goed voetbal bracht. En zo wonnen de Leuvenaars met 4-1. Malinwa ging niet alleen zwaar de boot in, maar zag ook Kerim Mrabti uitvallen met een knieblessure. Een tegenvaller met oog op de bekerfinale.

Met Gaston Roelants, die de aftrap gaf, stond er nog eens een echte winnaar op het veld aan Den Dreef. Het inspireerde de thuisploeg precies wel. In de derde minuut was er meteen een leuke dribbel van Schrijvers, die over besloot. De stevige start van OHL – met de negentienjarige linksachter Sagrado voor het eerst in de basis - kreeg nog een vervolg toen Tamari vanop rechts naar binnen sneed en uithaalde. Doelman Coucke bracht redding voor KV Mechelen, maar De Norre schoof de 1-0 in de rebound tegen de netten. Na iets meer dan tien minuten schilderde Thorsteinsson het leer op het hoofd van Tamari, die de 2-0 op een presenteerblaadje kreeg aangeboden. Koppen is echter niet zijn sterkste punt en hij miste.

Ook Malinwa had zijn kansen, en na twintig minuten zelfs een hele goeie. Storm haalde tegen zijn ex-club over de grond uit, maar besloot op de paal. Iets voorbij het halfuur zagen de bezoekers Mrabti uitvallen met een knieblessure. En laat dat nu net het enige zijn dat ze wilden vermijden met oog op de bekerfinale op 30 april. Daarna legde Tamari nog eens aan, maar vanuit een korte hoek besloot hij naast.

Foto: BELGA

Vijf minuten voor de rust verdubbelde OHL, dat uitstekend stond te voetballen, zijn voorsprong. Na een knappe aanval mikte Maertens eerst nog op Coucke, maar in de herneming wist gelegenheidsspits Opoku toch de 2-0 te maken. In het slot van de eerste helft ging Mechelen nog naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Eerst trapte de achttienjarige Agyei – voor het eerst aan de aftrap – net naast. Daarna mikte Storm op Cojocaru. En het was nog niet afgelopen, want Van Hecke kwam met een volley die niet ver naast zoefde. Aan de overkant probeerde ook Maertens het met een volley, maar die belandde op Coucke.

Maertens heerlijk

Malinwa begon gretiger aan de tweede helft, maar had moeite om dat om te zetten in noemenswaardige kansen. Schoofs kwam in een uitstekende positie om te trappen, maar zijn schot was veel te zwak. Zo kom je nergens en dat bleek definitief toen aan de overkant de 3-0 viel. Maertens haalde heerlijk uit van ver en legde de bal in de linkerbenedenhoek.

De moed was KV Mechelen helemaal in de schoenen gezonken en OHL duwde door. Tamari stormde op Coucke af en speelde handig door zijn benen. De 4-0 was een feit. Daarna leken de bezoekers eindelijk hun goaltje mee te pikken, maar Wouters werd afgevlagd voor buitenspel. Vijf minuten voor tijd had Idumbo, die voor het eerste inviel bij OHL nadat hij overkwam van KV Mechelen, nog een dikke kans op de 5-0. Hij dribbelde goed, maar trapte naast. De bezoekers wisten uiteindelijk tóch nog de eer te redden. Vlak voor affluiten maakte Hairemans met iets tussen een schot en een voorzet in nog 4-1.

Foto: BELGA

Doelpunten: 4’ De Norre (Tamari) 1-0, 39’ Opoku (Maertens) 2-0, 56’ Maertens 3-0, 60’ Tamari (Opoku) 4-0, 89’ Hairemans 4-1

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Sagrado (70’ Mendyl), Schrijvers (76’ Dom), Maertens, De Norre, Tamari (84’ Vlietinck), Thorsteinsson (70’ Toku), Opoku (70’ Idumbo)

KV Mechelen: Coucke, Van Hecke, Vanlerberghe, Wouters, Bolingoli (54’ Da Cruz), Schoofs (62’ Bates), Mrabti (35’ Lavalée), Hairemans, Agyei, Storm, Malede (62’ Ngoy)

Gele kaarten: 43’ Schoofs

Scheidsrechter: Brent Staessens