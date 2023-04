Ex-speler Damien Marcq zorgt voor zoveelste Mazzu-time en kogelt moedig Zulte Waregem met één been naar Challenger Pro League

In een nerveuze en slordige wedstrijd maakten Sporting Charleroi en Zulte Waregem het wel uiterst spannend.Essevee probeerde de laatste strohalm te grijpen en kwam op voorsprong maar deemsterde nadien weer weg. Na goals van Bayo en Mbenza leken de boeren uitgeteld, maar Fadera sleepte nog een puntje uit de brand. Zo leek het toch want voor de zoveelste keer mocht vriend en vijand weer getuige zijn van Mazzu-time. Uitgerekend de ex-Waregemse speler Damien Marcq kogelde Charleroi nog naar de zege en zijn ex-ploeg Zulte Waregem zo goed als zeker naar 1B.

Wie voor Paaszaterdag in Zuid-West-Vlaanderen nog een autocartripje wilde plannen, was er aan voor de moeite. De bussen van Autocars De Reisvogel bolden zaterdagmiddag allemaal richting Charleroi want de Essevee-supporters mochten gratis mee. De ultieme actie had effect en succes en de Waregemse spelers konden wel wat steun gebruiken. Mambourg was goed gevuld en stond ook op scherp. Tijdens de opwarming supporterde iedereen met een hart voor Essevee voor de Kortrijkse buren en de naijver tussen beiden kennende, moet dit een primeur zijn geweest. Met de 0-0 in Kortrijk-Eupen konden de boeren best leven want zo bleef Zulte Waregem nog in koers en degradeerde het nog dit weekend zeker nog niet mathematisch. Dat gaf de voorlaatste in de stand hoop en Essevee schoot ook het best uit de startblokken.

Frederik D’Hollander had na de verdienstelijke maar verloren match tegen Antwerp wat wijzigingen doorgevoerd en dat bleken de juiste. Vooral op het middenveld vielen er slachtoffers. Geen Brüls en Rommens meer en achterin was routinier Derijck geel geschorst. Lopez, Sissako en de niet langer zieke Gano mochten wel starten. En dat ging dus prima. Bayo kopte het eerste kansje wel nog in de handen van Koffi, maar na 7 minuten haalde Fadera de achterlijn, zijn voorzet was echter verre van precies waardoor Gano niet voldoende kon afdrukken. Charleroi kwam daar goed weg en dat was ook het geval na een VAR-check. Een hoekschop van Ruud Vormer werd binnengekopt door Gano, Koffi haalde de bal achter de lijn nog weg maar Verboomen had dat gezien en keurde de goal goed. Toch werd het geen 0-1, de VAR had het overduidelijke handspel van Gano gezien en het bleef dus 0-0. Gano was blijkjbaar onder de indruk of toch nog wat slapjes want hij verknoeide even later weer een open kans. Dat deed ook Bayo aan de overkant door onbesuisd over te trappen.

Ndour straft balverlies af

Veel tijd voor verveling was er niet en bij Charleroi waren sommigen ook duidelijk niet bij de les. Andreou bijvoorbeeld speelde dramatisch slecht en slordig terug, dat onnodige balverlies werd genadeloos afgestraft. Ndour ging aan de haal, bleef rustig en zette Essevee verdiend op voorsprong. En het had even later best 0-2 kunnen worden. Charleroi leek de pedalen kwijt en er was weer een sublieme Koffi nodig om met een weergaloze reflex Fadera van de 0-2 te houden. Mazzu greep meteen in en haalde Andreou naar de kant voor Kayembe. De thuisploeg probeerde de bakens te verzetten maar Bostyn kreeg al bij al weinig werk op te knappen. Zou Zulte Waregem standhouden en na een dramatisch seizoen dan toch nog een Houdini-act kunnen realiseren? Het kon in elk geval na een nerveuze eerste helft met 0-1 gaan rusten want in de slotfase van de eerste helft moest Bostyn dan toch aan de bak en hield hij de kopbal van Badji nog op miraculeuze wijze uit zijn doel.

Foto: BELGA

Erop en erover? Toch niet.

In het slotluik van de eerste helft was al duidelijk geworden dat men achterin niet bepaald op stevige benen stond bij Essevee en ook na de rust vielen er opvallend veel gaten. En gingen tot grote ergernis van heel Charleroi opvallend veel bezoekers tegen de vlakte. Tijd winnen heet dat en het bevorderde in elk geval ook het spelpeil niet. De slordigheden werden opgestapeld maar dik een kwartier in de tweede helft was er nog steeds geen enkele kans gevallen. Mazzu greep in en bracht Nkuba en Heymans in. Met succes want op een corner ontstond een geharrewar voor doel. Bostyn en Vossen hielden de opgerukte Knezevic en Mbenza in de tang, maar Bayo was er op tijd bij om de rebound wel tegen de netten te jagen.Je voelde zo aan dat Charleroi nu greep had op de match en het moeilijk zou worden voor het bedreigde Essevee dat niet genoeg had aan 1 punt. De mooiste actie van deze matige partij leverde voor de Karolingers meteen de voorsprong op. Ilaimaharitra stuurde Isaac Mbenza perfect in het straatje en liet Bosyn geen kans. Wie dacht dat Charleroi gewonnen spel had, kwam bedrogen uit. Brüls pakte na een paar slappe weken dan toch nog eens met een flits uit en Fadera besloot heel vakkundig in de korte hoek.

Toch weer Mazzu-time

Mazzu stampte van woede en dat werd er niet beter op toen Bostyn een schot van Baji uit zijn hoek haalde. Heel Mambourg zette nog zijn hoop op Mazzu-time maar die bleef dit keer uit. Zo leek het toch maar er volgden nog zes minuten toegevoegde tijd. Daarin kogelde uitgerekend ex-Essevee-speler Damien Marcq nog raak in de winkelhaak. Goed voor drie gouden punten in de strijd om de achtste plaats en nu zo goed als zeker de mokerslag voor een moedig Essevee.

Zulte Waregem moet nu in de laatste twee wedstrijden - op Eupen en thuis tegen Cercle Brugge - zes op zes halen, wil het in 1A blijven. En dat na elf matchen op rij zonder zege: is het doek gevallen voor Essevee?

Foto: BELGA

Sporting Charleroi: Kofi; Andreou (33’ Kayembe), Marq, Knezevic; Tchatchoua (63’ Nkub), Ilaimaharitra, Hosseinzadeh (63’ Heymans), Zorgane, Mbenza; Bayo (95’ Oornwafor), Badji

Zulte Waregem: Bostyn; Fila (84’ De Buyser), Lopes, Willen, Miroshi; Ndour (77’ Brüls), Vormer, Sissako, Vossen (90’ Braem), Fadera; Gano

Doelpunten: 28’ Ndour (geen assist) 0-1, 66’ Bayo (geen assist), 74’ Mbenza (Ilaimaharitra) 2-1, 80’ Fadera(Brüls), 96’ Marcq 3-2

Gele kaarten: 38’ Fila (fout), 55’ Knezevic (fout), 88’ Marcq (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nathan Verboomen

Toeschouwers: 8334