Laat strafschopdoelpunt van Hugo Cuypers brengt tegen Union brengt AA Gent weer in de top vier

AA Gent en Union hebben elkaar in evenwicht gehouden na een intense topper. De Brusselaars kwamen al in de eerste minuut op voorsprong, maar de Buffalo’s maakten in het slot gelijk via een penaltydoelpunt van Hugo Cuypers.

Een nederlaag kon AA Gent zich tegen Union eigenlijk niet permitteren in de strijd om Play-off 1. Club Brugge had de Buffalo’s door de zege tegen Seraing immers opnieuw onder druk gezet en was zo (even) naar plaats vier gesprongen. Sinds de Brusselaars opnieuw in 1A zitten, kon Gent er echter nog niet van winnen. Daar kwam zaterdagavond geen verandering in, maar de thuisploeg pakte wel een belangrijk punt en wipt opnieuw over Club Brugge.

Union schoot nochtans als een komeet uit de startblokken en kwam al na één minuut op knappe wijze op voorsprong in de Ghelamco Arena. Samoise liet zich ringeloren door de sterke Boniface. De Nigeriaanse spits vond in de zestien Lazare en die werkte beheerst van dichtbij af. Gent rechtte evenwel meteen de rug en zette daar een minuut later al een reuzekans voor Hugo Cuypers tegenover. De aanvaller mikte echter van dichtbij op Moris.

Foto: Isosport

Het was het begin van een furieus openingskwartier. Boniface toonde zich weer, dit keer met een gevaarlijk afgeweken schot en ook Cuypers probeerde het opnieuw. De spits van Gent kreeg echter net voor hij kon schieten een duw van Kandouss in de rug, waardoor hij zijn schot miste. Als Cuypers zich liet vallen, was het misschien wel penalty. Ook daarna bleef Union stevig in duel gaan. Een duwtje op het juiste moment, een risicovolle tackle richting een bijna doorgebroken Orban.

Wat nog opviel: al vanaf de twaalfde minuut begonnen de bezoekers tijd te rekken. Qua leepheid heeft dit Union nog maar weinig te leren. De Gentse aanhang kreeg het ervan op de heupen, terwijl de Gent-spelers van Gent op het veld geen antwoord vonden op het goed georganiseerde blok van Union. De kansen werden steeds schaarser en wanneer de Buffalo’s de bal verloren, stormde Union naar voor. Lazare moest net voor rust geblesseerd naar de kant, maar leek voordien vijf longen over vijf longen te beschikken en Adingra leek zich bij momenten in een speeltuin te wanen.

Foto: Isosport

Het vertrouwen spatte ervan af bij Union, maar Gent bleef proberen en kwam beter uit de kleedkamer na rust. Moris verkeek zich op een voorzet, maar de kopbal van Torunarigha hobbelde net naast. Hetzelfde gebeurde met een schot van Cuypers even later: net naast. Gent eiste nu meer dan in de eerste helft het balbezit op, maar opnieuw werden de kansen schaarser naarmate het einde naderde. Dit Union ontwrichten, is gewoon geen sinecure.

Hein Vanhaezebrouck bracht Tarik Tissoudali nog een klein halfuur tussen de lijnen en die zweepte meteen het publiek nog eens op. Met de fans achter de ploeg lukte het Gent uiteindelijk toch om de gelijkmaker te maken. Cuypers geraakte opnieuw niet voorbij Moris, waarna de bal bij Castro-Montes belandde. Die leek te scoren, maar Moris redde de bal bijzonder nipt net op de lijn. De VAR had echter hands van Lynen gezien bij het schot van Castro-Montes, waardoor scheidsrechter Jan Boterberg niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. Cuypers gleed de bal beheerst door het midden: 1-1 na een felbevochten topper.

Gent doet zo een goede zaak in de strijd om de top vier, voor Union is het afwachten of ze een punt dichter bij leider Genk sluipen. De Limburgers spelen zondagavond pas tegen Standard.

Foto: BELGA

Digest:

Opstelling AA Gent: Nardi; Castro-Montes, Okumu, Torunarigha; Samoise (70’ Piatkowski), Kums, Odjidja (46’ Hong), De Sart, Fofana (70’ Tissoudali); Orban (83’ Nurio), Cuypers

Opstelling Union: Moris; Kandouss, Burgess, Van der Heyden; Nieuwkoop, Lazare (46’ El Azzouzi), Teuma, Lynen, Lapoussin; Adingra (65’ Vertessen), Boniface (65’ Nilsson)

Doelpunten: 1’ Lazare 0-1, 80’ Cuypers (strafschop) 1-1

Gele kaarten: Vertessen, Lynen

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jan Boterberg