Comeback-koningen: Antwerp zet scheve situatie recht tegen Cercle Brugge en is winnaar van het weekend

Tachtig minuten lang zag het ernaar uit dat Antwerp voor de tweede match op rij punten zou verliezen in eigen huis. Niks daarvan. De Great Old klopte Cercle Brugge uiteindelijk met 2-1 en mag zich nu al de winnaar van het weekend noemen.

Een pakkend eerbetoon aan Miguel Van Damme, dat was lange tijd het hoogtepunt van Antwerp-Cercle Brugge. In minuut zestien werd op de Bosuil een foto geprojecteerd van de ex-doelman die iets meer dan een jaar geleden overleed. Wat volgde, was een gezamenlijke minuut applaus en een nog indrukwekkendere You’ll Never Walk Alone. Voetbal op zijn best.

Op het veld viel tot dan toe weinig te beleven. Antwerp controleerde zonder te domineren. Vincent Janssen, die voor het eerst sinds zijn blessure opnieuw in de basis stond, werd wel twee keer weggestuurd in de rug van de Cercle-verdediging. Het vizier van de Nederlander bleek nog niet scherp genoeg afgesteld.

Lichtpunt bij Antwerp in een al bij al kleurloze eerste helft was Arthur Vermeeren, alweer een rustpunt op het middenveld. Drie keer was de jonge Antwerpenaar bij een kans betrokken. Eerst probeerde hij het zelf van aan de rand van de zestien, maar vloog zijn schot net naast de linkerwinkelhaak. Even later bood Vermeeren met een knap hakje ook Calvin Stengs een schietkans aan, die werd gered door Radoslaw Majecki. En tot slot glipte de Verrmeeren door de Brugse buitenspelval. Een gekruist en gekraakt schot hobbelde voorlangs. Antwerp verdiende een doelpunt. (Lees verder onder de foto)

Foto: Isosport

Voor Cercle hoefde het allemaal niet zo. De Vereniging, die nog steeds meedoet in de strijd om de Europe Play-offs, probeerde af en toe wel tegen te prikken, maar verstopte nooit dat het eigenlijk al lang tevreden was met een punt. Cercle deed er alles aan om het tempo uit de wedstrijd te krijgen. Majecki kreeg van Bram Van Driessche nog in de eerste helft een waarschuwing voor zijn veelvuldig tijdrekken.

En toch was het, tegen de gang van het spel in, Cercle dat de score opende. Op een counter van de bezoekers kon Alderweireld een lange bal van Somers niet goed genoeg verwerken. Via Ueda en Gboho kwam de bal bij Hotic. De Bosniër, die voor het eerst sinds 15 januari nog eens aan een competitiewedstrijd mocht beginnen, twijfelde oog in oog met Butez niet en trapte de 0-1 tegen de touwen. Cercle mocht zo met een voorsprong de kleedkamer in.

Tien dolle minuten

Mark van Bommel voelde dat er iets moest gebeuren en bracht Gyrano Kerk in voor de bleke Balikwisha. Veel zoden bracht die wissel niet meteen aan de dijk. Het was zelfs Cercle dat in een rommelige openingsfase van de tweede helft nog het dichtst bij een tweede goal kwam. (Lees verder onder de foto)

Foto: Isosport

Iets voor het uur deed Kerk dan toch van zich spreken. De Nederlander stuurde Vermeeren – alweer hij – op links de zestien in. Die zag na een goeie kap zijn schot afwijken. Het was de voorbode van enkele dolle minuten, want ook Janssen probeerde het eens met een gevaarlijk schot vanop een meter of twintig. Kerk slaagde er zelfs in om ook effectief te scoren. Na een prachtige aanval op rechts, die begonnen was bij Butez, krulde hij de bal in de winkelhaak. Helaas voor Antwerp signaleerde Van Driessche voorafgaand buitenspel.

In minuut 72 was het dan toch eindelijk prijs voor Antwerp, al had het daarvoor wel de hulp van Cercle nodig. Popovic kreeg een hoekschop van Stengs niet goed genoeg verwerkt, waarna de Serviër de bal in het dak van zijn eigen doel trapte: 1-1. De Bosuil leefde op hoop.

Toen Antwerp er tien minuten later ook nog eens 2-1 van maakte, ontplofte het stadion helemaal. Op het moment dat Stengs klaars stond om een hoekschop te nemen, werd Van Driessche naar het scherm geroepen. Daar was te zien hoe Somers de bal in een duel met diezelfde Stengs met de hand had beroerd: penalty. Het was Toby Alderweireld die zich achter de bal zette en de winning goal tegen de touwen jaste. Zijn derde doelpunt in twee wedstrijden. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Met dank aan de overwinning tegen Cercle loopt Antwerp niet alleen uit op eerste achtervolger AA Gent, maar nadert het ook tot op drie punten van Union. Als leider KRC Genk straks ook nog punten laat liggen tijdens een lastig bezoek aan Standard, mag de Great Old zich helemaal de winnaar van het weekend noemen.