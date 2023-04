Vormer en Gano bezorgen Essevee ultieme strohalm: Eupen geeft helemaal niet thuis en gaat met 1-5 onderuit

Zulte Waregem leeft nog dankzij een uitstekende collectieve prestatie op bezoek bij rechstreekse concurrent Eupen. Al bij rust leek Essevee al de schaapjes op het droge te hebben maar een snelle goal van Prevljak zorgde toch nog voor enig animo na de pauze maar Vormer besliste uiteindelijk de partij. Zulte Waregem hield al bij al vlot stand en zo valt de beslissing in de degradatiestrijd op de slotspeeldag van de reguliere competitie.

87 dagen. Zo lang was het alweer geleden dat Zulte Waregem een competitiewedstrijd winnend kon afsluiten. De laatste keer dat Essevee de drie punten mocht vieren, was op bezoek bij Anderlecht. Bij Eupen stonden de sterren net iets gunstiger, ook al konden de Panda’s geen enkele van hun zeven laatste competitieduels winnen. De bonus van vier punten op Oostende en Zulte Waregem zorgde dan wel voor enige gemoedsrust, Eupen snakte toch ook wel stilaan naar zekerheid over het behoud.

De kopjes bij de bezoekers stonden uiteraard strak gespannen toen ze het veld ‘Am Kehrweg’ inspecteerden. Best vroeg trouwens. De spelers van coach D’Hollander stonden duidelijk te popelen. Helaas werd hun geduld nog wat meer op de proef gesteld. De bussen met hun fans liepen flink wat vertraging op door wegwerkzaamheden en hierdoor werd beslist om de aftrap vijftien minuten uit te stellen.

Dat uitstel inspireerde de bezoekers alvast tot een blitz-start. In de vijfde minuut nam Vormer een vrije trap en die zorgde meteen voor chaos in de lokale defensie. Fila en Ndour gooiden zich naar de bal en uiteindelijk was het de Pool die Moser vloerde. De VAR checkte nog even voor vermeend buitenspel maar greep niet in en zo stond Essevee net als vorige week in Charleroi al heel snel op voorsprong.

Foto: BELGA

Even later leek Fadera te profiteren van een black-out bij Paeshuyse maar de Gambiaan die op Moser afstormde, liet zich nog de bal ontfutselen door de teruggekeerde Eupen-verdediger. De thuisspelers hapten naar adem maar vonden niet meteen een antwoord op het stevige openingsoffensief van Zulte Waregem. Slag om slinger lieten de Panda’s zich ook betrappen op onnodig balverlies, waardoor Bostyn niet meteen in actie moest komen.

Essevee bleef de partij domineren en toen Vormer opnieuw een vrije trap in de Eupense zestien gooide, luidde de alarmklok opnieuw. In de tweede zone legde Ndour – moederziel vrij –goed terug op Gano en die verdubbelde meteen de voorsprong van de bezoekers. Of toch niet? Ref Vergoote keurde het doelpunt immers af voor vermeend buitenspel maar na een VAR-check stond er wel degelijk 0-2 op het scorebord.

Enkele minuten later mocht Vormer zich opnieuw melden voor een vrije trap en andermaal was het raak: Gano en Vossen mochten onderling uitmaken wie er zou scoren maar uiteindelijk trok Gano de trekker over. 0-3! Ref Vergoote meende evenwel opnieuw dat er sprake was van buitenspel maar ook nu kwam VAR De Cremer tussen en zo lag Eupen nog voor rust in de touwen.

Foto: BELGA

En het werd nog erger voor de thuisploeg want Gano maakte er even later zelfs nog 0-4 van op aangeven van Vormer. Prevljak besloot vlak voor rust nog voorlangs. Meteen de eerste doelkans die naam waardig van Eupen in de eerste helft. De thuisfans waren ondertussen een depressie nabij en trakteerden hun spelers bij rust dan ook op een stevig fluitconcert. Bij de achterban van Zulte Waregem was het uiteraard feest.

Kleine opflakkering bij Eupen

De tweede helft bracht evenwel zeker geen troosteloos spelbeeld. Eupen trok meteen in de aanval en bij de eerste kans knalde Prevljak de 1-4 snoeihard in het dak van de goal. Plots gloorde er weer hoop in de Eupense harten. De thuisfans gingen ook meteen weer achter hun spelers staan. Op de Waregemse bank begon men toch weer ietsje nerveuzer te worden.

De bezoekers reageerden met een goede opening van Miroshi op Gano maar Moser verijdelde met een knappe voetreflex een vijfde tegentreffer. Uitstel van executie, zo leek het toch net voor het uur: Ndour bewaarde het overzicht en bediende knap Vossen die er alsnog 1-5 van maakte. Of toch niet. Deze keer stond de VAR een Waregems feestje in de weg want de bal had immers - voor Ndour aan zijn rush begon - klaarblijkelijk de zijlijn overschreden.

Het werd nu toch nog even zenuwslopend. Ondanks die 1-4-tussenstand. Zulte Waregem was de controle over de partij helemaal kwijt. Eupen rook bloed en toen Peeters een vrije trap mocht nemen op de rand van de zestien, was het code rood bij Essevee. Peeters - die zijn 100ste duel voor Eupen afwerkte - trapte de bal evenwel net over de kooi van Bostyn.

Uiteindelijk viel de beslissing na een hoekschop van Eupen: Fadera recupereerde de bal en ging aan de haal. Andermaal bleef hij rustig en bediende de herboren Vormer die Moser kansloos liet en zo meteen ook alle twijfels wegnam. Op de slotspeeldag zal dus beslist worden wie er volgend seizoen ook nog mag aantreden. In Waregem durft men hun favoriete slogan opnieuw iets luider te zingen. Nee, ze zakken niet, beweren ze dan ook al langer aan de Gaverbeek.

Opstelling Eupen: Moser, Van Genechten (46’ Gassama), Davidson, Filin, Paeshuyse, Charles-Cook (73’ Davo), Magnée, Peeters, Lambert, N’Dri, Prevljak

Opstelling Zulte Waregem: Bostyn, Fila (90’ Harinck), Derijck, Willen, Miroshi, Sissako (90’ Rommens), Vossen (83’ Brüls), Vormer (87’ Tambedou), Ndour (90’ Braem), Gano, Fadera

Doelpunten: 5’ Fila 0-1, 28’ Gano 0-2, 39’ Gano 0-3, 45’ Gano 0-4, 46’ Prevljak 1-4, 79’ Vormer 1-5

Gele kaarten: N’Dri, Fila en Filin

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Jasper Vergoote

Toeschouwers: 4.866