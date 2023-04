AA Gent blijft steken op gelijkspel tegen KV Mechelen, maar ligt nog steeds op koers voor Champions’ play-offs

AA Gent ging op bezoek bij KV Mechelen op zoek naar de vierde stek die zaterdagavond in het bezit was gekomen van Club Brugge. Gent kon tegen een gretig Malinwa slechts deels profiteren van het puntenverlies dat Blauw-zwart leed in Westerlo. De beslissing in de strijd om het vierde ticket voor de Champions’ Play-offs valt dus volgend weekend. Mechelen tankte eindelijk nog eens wat vertrouwen met het oog op de bekerfinale.

Bij KV Mechelen werd in aanloop naar het duel tegen AA Gent de druk flink opgevoerd. De tegenvallende resultaten van de voorbije weken zorgden dan ook allerminst voor een serene sfeer met het oog op de voorbereiding van de bekerfinale tegen Antwerp, terwijl bij de Buffalo’s de sfeer opperbest was. Het Brugse puntenverlies in Westerlo bood dan ook een fraaie kans om die fel begeerde vierde plaats terug alleen te bezetten.

Vanhaezebrouck dacht uiteraard ook al aan de return op bezoek bij West Ham en bracht Tissoudali en Nurio in plaats van Orban en Torunarigha. Mechelen kampte dan weer met flink wat personele besognes: zo ontbraken Van Hecke en Schoofs wegens schorsing en moest Mrabti door een knieblessure verstek laten gaan. Daardoor keerden Walsh en de jarige Verstraete terug in de basiself van Defour die bovendien voor een onuitgegeven formatie koos met een centraal trio achterin en het spitsenduo Boateng – Storm.

TD Mathys en coach Defour eisten deze week meer vuur en inzet van hun spelers en die oproep werd duidelijk goed opgepikt. Malinwa begon heel gretig en slaagde er ook meteen in om enkele keren goed van achteruit een aanval op te zetten. Vooral op links lag er heel wat ruimte voor Hairemans en die zorgde dan ook al gauw voor enkele hete standjes in de Gentse zestien. Gaandeweg kreeg Gent de partij evenwel beter onder controle en werd het voor Malinwa moeilijker om gevaar te stichten.

Achterin bleek het tactisch plannetje van Defour wel aardig stand te houden. Ook omdat de combinaties van Gent al te vaak te lijden hadden onder onnodig balverlies en misverstanden. Coucke werd tijdens het eerste half uur dan ook amper aan het werk gezet. En dan was er plots toch eens Gents doelgevaar: Cuypers bereikte Tissoudali en die rook zijn kans. De Marokkaanse international die voor het eerst sinds zijn knieoperatie aan de aftrap verscheen, besloot evenwel nipt voorlangs. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Even later ging Tissoudali opnieuw op wandel in de Mechelse defensie maar deze keer besloot hij op Coucke, in de herneming bleef de goed gevolgde Samoise heel rustig en trapte beheerst in de linkerbenedenhoek (0-1). Een koude douche voor Malinwa. Toch gingen de Buffalo’s niet met een voorsprong rusten want Wouters joeg op slag van rusten een afgeslagen hoekschop enig mooi tegen de touwen (1-1).

Het sein voor Vanhaezebrouck om zoals voorzien goudhaantje Orban ook effectief in de strijd te gooien bij het begin van de tweede helft. De Nigeriaan kwam Tissoudali aflossen die kon terugkijken op een degelijke eerste helft maar duidelijk ook nog gespaard wordt door de Gentse technische staf. Bij de thuisploeg werd doelpuntenmaker Wouters dan weer vervangen door Da Cruz. Lavalée kwam zo een rijtje lager te spelen.

Cuypers en Okumu laten de kansen liggen

Er veranderde desondanks niet meteen veel aan het spelbeeld. Gent bleef de partij duidelijk controleren maar kansen waren ook in de beginfase van de tweede helft eerder schaars. De inbreng van Orban zorgde wel voor meer onrust in de Mechelse defensie en daar profiteerden zijn ploegmakkers net niet genoeg van: Cuypers kopte van dichtbij voor een open doelmond - al vallend - naast. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Gent morste in deze fase van de partij plots met de kansen. Bij een hoekschop zette Castro-Montes met een prima kopbal aan het werk maar Okumu was in de herneming te verrast om Coucke de Buffalo’s opnieuw op voorsprong te brengen. Defour bleef ondertussen duchtig wisselen en bracht Swers, Malede en Ngoy in het spel. De voorbereiding van de finale bleef zo toch het game plan van Malinwa flink beïnvloeden.

De Gentse spelers leken stelselmatig meer en meer op twee gedachten te hinken. Een gelijkspel volstond om de vierde plaats opnieuw in ten nemen maar tegelijk wilde men toch graag ook nog wat voorsprong nemen op blauw-zwart. Vanhaezebrouck besloot het slotkwartier in te gaan met twee frisse krachten: Fofana en Odjidja. Zij losten Castro-Montes en Kums af.

Gent slaagde er evenwel niet meer in om de thuisploeg achteruit te duwen. Integendeel zelfs. Het was KV Mechelen dat in de slotfase nog het meeste zin voor initiatief toonde. Onbewust had faalangst de Gentse geesten toch weten binnen te sluipen. Bovendien speelde ook de vermoeidheid na de zware clash met West Ham zeker ook een rol.

Het resulteerde allemaal in een bijzonder nerveus slotkwartier waarbij de Gentse fans meer dan hun lief was, oog hadden voor de stadionklok. Gent bleef evenwel overeind en gaat zo in pole positie de slotspeeldag in. Een zege tegen het al veroordeelde KV Oostende volstaat om Club te veroordelen tot het spelen van de Europe play-offs.

Opstelling KV Mechelen: Coucke, Walsh, Bates, Wouters (46’), Vanlerberghe, Van Hoorenbeeck, Lavalée (81’), Verstraete, Agyei, Storm, Hairemans

Invallers: Da Cruz (46’), Swers (60’), Malede (60’), Ngoy (72’), Mukau (81’)

Opstelling AA Gent: Nardi, Okumu, Piatkowski, Nurio, Samoise, Castro-Montes (74’), De Sart, Kums (74’), Hong (88’), Cuypers, Tissoudali (46’)

Invallers: Orban (46’), Fofana (74’), Odjidja (74’), Depoitre (88’)

Doelpunten: Samoise (42’) 0-1, Wouters (45’) 1-1

Gele kaarten: Verstraete 37’, Samoise 89’

Toeschouwers: 11.877