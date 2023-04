Standard zet vurige Waalse derby naar zijn hand en blijft zo aanklampen in de strijd om de top vier

Standard geeft niet op in de strijd om de Champions’ Play-offs. In een vurige Waalse derby wonnen de Rouches met 3-1 van Charleroi. Door de zege komt Standard op gelijke hoogte met Club Brugge en AA Gent op de vierde plaats en is het zeker van deelname aan de Europe Play-offs. Het verlies van Charleroi betekent dat Anderlecht zijn lot voor de top acht opnieuw in eigen handen heeft.

Een zee van vuurpijlen links, een muur van rode en witte rookkolommen rechts en een bezoekersvak vol rattenverdelgers boven een banner met opschrift ‘Deratisation’. De Hel van Sclessin baadde in de sfeer van de grote dagen voor de clash tussen de twee Waalse aartsrivalen.

Efficiënt Standard

Geen wonder dat de vonk snel oversloeg op het veld. In een intense openingsfase versierde Charleroi al snel twee grote kansen. Heymans mikte een vrije kopkans op voorzet van Nkuba naast en een schot van Ilaimaharitra werd gekeerd door Bodart. Dan was Standard efficiënter. Op een steekpass van Alzate opende Noah Ohio de score bij de eerste Luikse kans (1-0). Knap afgewerkt van de jonge Nederlandse spits die de bal via de binnenkant van de paal overhoeks voorbij Koffi schoot. Standard probeerde wel door te stomen, maar stuitte op hevig verzet van de bezoekers die de match steeds meer in handen namen en naar het einde van de eerste helft een paar keer dicht bij de gelijkmaker kwamen. Bodart redde een afgeweken schot van Zorgane met meer geluk dan kunde en een geweldige krul van Mbenza likte de bovenkant van de kruising. Met een 1-0 voorsprong bij de rust had de thuisploeg dan ook weinig om over te mopperen.

Foto: BELGA

Emond maakt het af

Ook na de rust bleef een sterk Charleroi de wet dicteren, zonder tot nieuwe uitgespeelde kansen te komen. Die kreeg Standard wel, maar de ingevallen Emond verzuimde kort na het uur om de voorsprong te verdubbelen en de wedstrijd in een mogelijk beslissende plooi te leggen. Even werd het spel stilgelegd nadat een vuurpijl op het veld werd gegooid, waarna de spanning overnam en het spel langs beide kanten verwaterde. Tot Marlon Fossey tien minuten voor tijd Sclessin een tweede keer liet ontploffen. Perica verlengde een hoekschop van Dønnum tot aan de tweede paal, waar de Amerikaanse krullenbol op de juiste plaats stond om van dichtbij af te werken.

Nkuba maakte het nog even spannend door twee minuten later de 2-1 binnen te schuiven op aangeven van Mbenza, maar een doelpunt van Emond in de blessuretijd ontnam de Karolo’s het laatste greintje hoop op een punt. Emond werd nog van het veld gestuurd met een tweede gele kaart nadat hij in volle emotie zijn truitje uittrok.

Foto: BELGA

Goed nieuws voor Anderlecht

Het verlies van Charleroi betekent ook dat Anderlecht zijn lot opnieuw in eigen handen heeft in de strijd om de top acht. Dan moet paars-wit zondag wel gaan stunten op het veld van leider KRC Genk om de achtste plaats te heroveren.