B-ploeg Union wint nipt van reeds gedegradeerd Seraing en nadert weer tot op twee punten van leider Racing Genk

Union mag er weer drie punten bijschrijven, maar daarmee is ook alles gezegd. Tegen een onmondig Seraing stond Union al 2-0 voor aan de rust, maar na een tegentreffer van Marius vroeg in de tweede helft was het nog even bibberen. Union trok de drie punten uiteindelijk over de streep en blijft in het zog van leider Genk.

Na het knappe 1-1 gelijkspel in Leverkusen koos Union-coach Karel Geraerts er logischerwijs voor om flink te roteren. Slechts vier spelers die donderdag aan de aftrap stonden, startten nu weer. Sterkhouders als Boniface, Lynen en Lazare startten op de bank. Union had ook wel het geluk dat het ‘maar’ Seraing trof zondagavond. Een betere wedstrijd om wat te roteren is er niet, Seraing was al gedegradeerd en speelde nergens meer voor.

En toch was de degradant geen vogel voor de kat, al leek dat na 45 minuten spelen nochtans wel zo. Na nog geen 90 seconden schoot François Union al op voorsprong, maar de vlag ging terecht de lucht in voor buitenspel. Uitstel van executie, want iets voorbij het kwartier was het wel prijs wanneer Adingra de bal voor de voeten kreeg en het leer hoog in doel ramde. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Seraing was werkelijk nergens, Union had voortdurend het balbezit en zocht naar gaatjes in de defensie. Iets voorbij het half uur leek de wedstrijd al gespeeld: Vertessen was goed gevolgd nadat Dietsch een schot van Teuma loste. Diezelfde Vertessen kreeg ook nog een grote kans om de wedstrijd meteen helemaal te doden, maar hij schoot te wild in de tribunes.

Toch nog spanning

Maar dan kwam de tweede helft. Union leek iets te gerust in zijn dubbele voorsprong en slikte via Marius al vroeg een tegentreffer. Opeens leken er toch wat twijfels in de ploeg te sluipen: heel wat slordigheden zorgden ervoor dat het geloof bij Seraing stilletjesaan terug kwam. Niet dat de bezoekers waanzinning goed voetbal speelden, maar ze hadden wel meer balbezit en leken toch nog vol te willen gaan voor dat punt. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De nervositeit in de ploeg kostte Union uiteindelijk toch geen punten, Seraing maakte geen gebruik van de ruimte die het soms kreeg en kon enkel in het absolute slot nog dreigen, maar de poging van Marius ging over. Ook de Unionisten waren in de tweede helft nergens. Als de Brusselaars zich donderdag zoals in de tweede helft presenteren, loert de uitschakeling ongetwijfeld om de hoek.

Het positieve? De drie punten zijn binnen, én heel wat sterkhouders konden rusten met het oog op donderdag. Al zal het dan wel een pak beter moeten.

Union: Moris, Sykes, Burgess, Machida, François (86’ Boniface), El Azzouzi, Puertas, Teuma (46’ Mazare), Adingra (76’ Eckert), Nilsson (86’ Terho), Vertessen (63’ Lapoussin)

Seraing: Dietsch, Sissoko (86’ Lepoint), Solheid (79’ Vagner), Mbow, Tshibuabua, Kilota, Mvoué (58’ Mansoni), Lahssaini (79’ Poaty), Ba, Cachbach, Marius

Doelpunten: 17’ Adingra (1-0), 34’ Vertessen (2-0), 47’ Marius (Cachbach, 2-1)

Gele kaarten: 24’ Sissoko, 65’ François

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Kevin Van Damme