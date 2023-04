Cercle blijft na zege tegen STVV het vuur aan de schenen leggen van Charleroi en Anderlecht in de strijd om de achtste plaats

Anderlecht en Charleroi kunnen maar beter hun borst nat maken en nog eens alles op alles zetten als ze achtste willen worden en Europe play-offs willen spelen. Cercle Brugge deed wat het moest doen tegen Sint-Truiden en won een (matige) partij met 3-1. Voor STVV zit er geen extraatje meer in, maar voor Cercle wel. Het springt voorlopig over Anderlecht en komt met twee minder gewonnen matchen naast Charleroi. Gezien de toestand van Zulte Waregem zal het de slotmatch en derby volgende week aan de Gaverbeek alleen maar spannender en nerveuzer maken.

Iedereen die Cercle vertegenwoordigt of een warm hart toedraagt moet niet meer overtuigd worden: de refs en de VAR deugen niet. Het gevolg van veertien strafschoppen tegen en de laatste, die van vorige zondag op de Bosuil tegen Antwerp, deed de emmer overlopen. Maar ondanks al die ellende en frustratie bleef alles speelbaar om alsnog achtste te worden.

Zeker nadat de match tussen Charleroi en KV Mechelen toch niet mag herspeeld worden en de ploeg van Mazu vrijdag ook nog eens verloor op Standard. Tel daarbij dat Anderlecht soms warm maar vooral koud blaast en niemand bij Cercle moest nog overtuigd worden dat alles nog mogelijk was. Zeker met het programma Sint-Truiden thuis en op de slotdag Zulte Waregem uit.

Geen laatste uitmatch voor Hollerbach

Miron Muslic gaf voor de komst van STVV centraal in het midden de voorkeur aan Lopes op Van der Bruggen en Deman keerde terug uit schorsing zodat Hotic weer naar de bank verhuisde. Slechts één wijziging bij STVV waar Hara de plaats innam van Hayashi. Ze

Maar ze moesten allemaal nog even wachten om hun kunnen te laten zien want eerst was er nog een mooi moment met een huldiging voor Cercle-boegbeeld Jules Verriest die binnenkort 77 jaar wordt en een spandoek, truitje met nummer 77 en ook staande ovatie kreeg. Oh ja, ook dit nog. Bernd Hollerbach verlaat STVV straks maar de ploeg nog een laatste keer coachen was hem niet gegund, hij was geschorst en werd vervangen door assistent Sil Rouvrois. Het eerste kwartier verliep rommelig. Het spel lag ook lang stil omdat Somers een paar minuten moest verzorgd worden en de foutjes veel spelhervattingen veroorzaakten. Vroeger zou dit een overbodige eindeseizoensmatch geweest zijn, maar de Europe play-offs houden het nu ook in de middenmoot spannend tot de slotspeeldag. STVV (42 punten) kon bij winst nog over Cercle (44 punten) springen en Cercle kon op zijn beurt de Truienaars definitief uittellen en over Anderlecht naast Charleroi komen, weliswaar met twee minder gewonnen matchen. Dit alles zorgde voor behoorlijk wat nervositeit, slordigheden en fouten bij de vleet. Wel een evenwichtig verloop maar geen kansen dus.

Ueda breekt de ban

Nee, dat was het echt en je verwacht toch wel meer van zo’n match tussen twee ploegen die de afgelopen maanden vaak sterk presteerden. Het beste was nog een voorzet van Siquet na 34 minuten, gevolgd door een kopbal van Ueda maar Schmidt had er toch niet zoveel moeite mee en aan de overkant kopte Hara over. Het was slepen naar de rust maar plots gebeurde er dan toch iets. Cercle kreeg zowaar zelf nog eens een penalty. Bauer liep Lopes aan Smet wees resoluut naar de stip. Schmidt en Ueda kennen mekaar goed en zaten met Japan samen op het WK, maar de Japanse spits gaf de Japanse keeper geen schijn van een kans. Toch een goal nog voor de pauze en dat het na een spelhervatting was, was zeker geen toeval. De 16de goal al van Ueda, die straks wel eens grof wild zou kunnen worden op de transfermarkt. En in de toegevoegde tijd deed hij er na een perfecte assist van Somers meteen nummer 17 bij. 2-0 en Cercle na een nochtans matige eerste helft op rozen.

Foto: BELGA

Cercle krijgt weer (terechte) penalty tegen

Of toch niet? Grote vraag bij de start van de tweede helft: wat heeft STVV nog in petto? Op een vrijschop scoorden ze wel na 7 minuten via Smets maar er was al lang afgevlagd voor buitenspel. Gianni Bruno bleef wel op de loer liggen maar de spits die in 2018 met Cercle promoveerde naar 1A, kon nooit in stelling worden gebracht. De Truiense staf reageerde met drie wissels en dat sorteerde effect. Eén van die invallers, Aboubakary Koita, baande zich een weg naar het doel van Majecki. Abu Francis liep tegen hem aan en ook nu wees Wim Smet kordaat naar de stip. De vijftiende strafschop tegen dus dit seizoen voor groen-zwart, maar deze zal niet zoveel stof doen opwaaien. De VAR wilde het voor de zekerheid toch nog eens checken maar de Abu van Cercle had de Truiense Abou wel degelijk aangelopen. Gianni Bruno mocht dus toch aanleggen en zijn 18de treffer van het seizoen scoren. Wie weet gaat hij Hugo Cuypers toch nog voorbij en wordt hij topscorer? Het had 1 minuut later al bijna zover kunnen zijn.

Foto: BELGA

Denkey maakt het af

Sint-Truiden was meteen wakker na die aansluitingstreffer en Bruno legde nog eens aan in twee tijden, maar besloot over. Er zat dus meteen weer spanning op de partij, Muslic reageerde ook met een drietal wissels en bracht zowel Denkey als Hotic in, maar probeerde vooral om niks meer weg te geven. Zo kregen we opnieuw het spelbeeld van het eerste halfuur. Maar finaal was het toch vooral Muslic die munt haalde uit zijn wissels. Ueda, weer hij, stuurde Denkey diep en de ingevallen spits maakte het koelbloedig op.

STVV is dus uitgeteld voor de Europe play-offs en kan van de laatste match, volgende zondag thuis tegen Antwerp ontspannen afscheid nemen van Hollerbach. Voor Cercle staat er wel nog veel op het spel. Als de resultaten van Anderlecht en Charleroi wat meevallen en ze winnen zelf tegen Zulte Waregem, dan blijft het mogelijk om nog achtste te worden. Aan de Gaverbeek hadden ze dat waarschijnlijk liever anders gezien, maar nu al staat het vast dat het daar zondag een strijd op leven en dood wordt.

Foto: BELGA

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Ravych, Daland; Siquet (73’ Van der Bruggen), Lopes (88’ Vanhoutte), Abu Francis (73’ Denkey), Deman; Somers (88’ Decostere), Ueda, Gboho (76’ Hotic)

STVV: Schmidt; Hashioka (62’ Janssens), Smets, Texeira, Bauer, Bocat (62’ Koita); Okazaki (82’ Kaya), Reitz (62’ Dumont), Boya; Hara (72’ Hayashi), Bruno

Doelpunten: 41’ Ueda (strafschop) 1-0, 45’ Ueda (Somers) 2-0, 68’ Bruno (strafschop) 2-1, 84’ Denkey (Ueda) 3-1

Gele kaarten: 8’ Abu Francis (fout), 23’ Daland (protest)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wim Smet

Toeschouwers: 5.364