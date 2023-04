Antwerp blijft in het spoor van leider Genk na moeilijke zege tegen KV Kortrijk

Het was zoeken naar dat ene gaatje en het uiteindelijk ook vinden: Arbnor Muja bevrijdde Antwerp tegen KV Kortrijk met een knappe knal. Antwerp blijft door de 1-0-zege op een behapbare afstand van Genk en Union. Het worden boeiende play-offs…

0-0 stond het bij de pauze, en dat was eigenlijk best opmerkelijk te noemen, gezien de druk die Antwerp permanent creëerde. De Great Old kreeg ook voldoende momenten om de score te openen, maar het ontbrak aan efficiëntie en een tikkeltje geluk. Rechtsachter Ritchie De Laet zag tot twee keer toe een bal van de lijn gekeerd. Een schot van Muja kon KV Kortrijk-doelman Vandenberghe niet in verlegenheid brengen. Dé kans van de eerste helft was voor Gyrano Kerk. De Nederlander wachtte evenwel te lang om te trappen, anders had hij altijd de 1-0 gemaakt.

Halfweg de match kruisten wij in de catacomben iemand die in de Antwerp-kleedkamer was geweest. Die persoon zag het wel goedkomen en zei dat in de vestiaire hetzelfde gevoel heerste. Alleen moest het allemaal iets preciezer. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Mark van Bommel was in elk geval heel erg vurig – zoals altijd – om in de tweede helft snel de score te openen. Telkens als de bal in de buurt van zijn dug-out over de zijlijn rolde, was hij er als de kippen bij om het leer in de handen van één van zijn spelers te gooien. Ook op het veld was Antwerp zeer gemotiveerd, met een voortdurende aanvalsrust en een hoog tempo, maar het was niet zo dat Vandenberghe de hele tijd miraculeuze reddingen moest verrichten. Aan de overzijde was Butez zo goed als werkloos.

Net voorbij het uur gooide Van Bommel drie verse krachten in de strijd: Avila, Yusuf en Balikwisha – hij wilde duidelijk puntenverlies vermijden. Antwerp werd ook beloond voor die aanhoudende drang vooruit. Muja, die bij de fase voordien wel de bal met de arm beroerd leek te hebben in de eigen zestien, kon aanleggen aan de rand van de grote rechthoek en vond de verste hoek: 1-0. De Bosuil ontplofte, Van Bommel en zijn stafleden gingen uit hun dak.

Kosovo

Muja kwam in de zomer over van FC Drita in Kosovo. Er waren geen hoge verwachtingen over hem, maar inmiddels heeft de flankaanvaller bewezen met zijn specifieke kwaliteiten een meerwaarde te zijn voor dit Antwerp. Dat had Marc Overmars goed gezien.

Na de 1-0 probeerde een moedig KV Kortrijk nog wel de bakens te verzetten, maar de drie punten kwamen voor de thuisploeg nooit meer in gevaar.

Door de overwinning blijft de kloof met leider Racing Genk vijf punten. Antwerp wordt in de play-offs een ploeg om rekening mee te houden. De top twee is de doelstelling van RAFC, maar de fans dromen van meer. Waarom ook niet?