Anderlecht krijgt pak rammel van KRC Genk en moet vrezen voor Europe play-offs

Drie dagen na de 2-0-overwinning tegen AZ in de Conference League liep Anderlecht een blauwtje op in de Genkse Cegeka Arena. RC Genk trof vijf keer raak tegen een kwetsbare bezoekende verdediging en behoudt zijn leidersplaats. Anderlecht heeft volgende week zondag op de slotdag zijn lot niet meer in eigen handen voor een plaats in de top acht en is afhankelijk van de resultaten van Charleroi en Cercle Brugge.

Een topper uit de oude dagen in de Cegeka Arena. Leider RC Genk ontving de paars-witte Brusselaars die volop strijden voor een ticket in de Europe Play-offs. Het team van Wouter Vrancken had zelf ook dringend nood aan een opsteker na de recente vijf op vijftien. De thuisploeg kon geen beroep doen op de geschorste aanvoerder Bryan Heynen en het geblesseerde trio Cuesta, Munoz en Sor. Brian Riemer liet in vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Westerlo Arnstad, Murillo en Raman op de bank. In hun plaats kwamen Refaelov, Sardella en Slimani.

Veel gele kaarten

Aanvoerder Jan Vertonghen slikte al vroeg in de wedstrijd geel voor een bal tegen de arm aan de rand van de grote rechthoek. Op de eerste kans was het wachten tot net voor het verstrijken van het openingskwartier: een forse kopbal van Islam Slimani tegen het bovenlichaam van Vandervoort. In minuut zestien devieerde diezelfde Slimani een voorzet te slap. Het bleef goed en over en weer gaan. Met een beenveeg redde Bart Verbruggen een schot van Paintsil. Scheidsrechter Erik Lambrechts moest ook regelmatig brandjes blussen: na Vertonghen ging ook Mc Kenzie in het boekje. Een fel prostesterende Refaelov slikte een wel heel domme gele kaart en ook Preciado liep tegen een gele kaart aan. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Tien minuten voor de rust ontplofte het Genkse stadion. Na een dribbel van Mike Trésor schoot een tot dan vrij onzichtbare Ally Samata de bal strak in de rechterhoek. Anderlecht ontsnapte aan een dubbele achterstand nadat Joseph Paintsil voorlangs trapte. Zeno Debast ging dan plots op wandel. Zijn voorzet werd net op tijd afgeblokt. Plots stond de gelijkmaker toch op het scorebord. Killian Sardella kopte de bal prima terug tot bij Slimani die van dichtbij knap hoog in doel knalde. RC Genk reageerde prompt. Op slag van rust redde Verbruggen een poging van Paintsil. In de reboud kende Aziz Ouattara geen genade: 2-1.

Doodsteek

De Limburgse competitieleider kwam gretig uit de kleedkamer. Bilal El Khannous waagde zijn kans en had pech dat de bal tussen de benen van Verbruggen bleef steken. Het was voor Anderlecht slechts uitstel van executie. Painsil nam een knappe voorzet van Patrik Hrosovsky behendig mee en oog in oog met Verbruggen liet hij de Nederlandse international geen schijn van een kans. Plots ging het heel snel. El Khannous rondde een snelle aanval en prima assist van Preciado af. Voor de 18-jarige Marokkaanse international het eerste competitiedoelpunt in het Genkse shirt. (Lees verder onder de foto)

Foto: Dick Demey

Het humeur van Verbruggen werd er niet beter van. Hij schold enkele ploegmaats de huid vol. Riemer, die het allemaal met lede ogen aanzag, greep nog voor het uur in en haalde Refaelov en Ashimeru naar de kant. De Brusselse burger kreeg dan toch nog even hoop nadat Amadou Diawara met een splijtende dieptepass Anders Dreyer lanceerde en de Deen met een mooi gekruist schot raak trof.

Niet dat Anderlecht nog echt in een stunt leek te geloven. Tien minuten na zijn eerste dubbele wissel voerde Riemer twee nieuwe vervangingen door. De Europese terugwedstrijd in Alkmaar zat duidelijk in het achterhoofd van de Deense coach. RC Genk had ondertussen de voet van het gaspedaal gehaald en controleerde de wedstrijd. Vrancken haalde publiekslieveling en doelpuntenmaker El Khannous naar de kant. Zijn vervanger was Ait El Hadj. Het voormalige godenkind bij Anderlecht. Na een lange inactiviteit maakte Hannes Delcroix zijn comeback. Voor de Brusselaars werd de vernedering nog wat groter nadat Paintsil voor de tweede keer - prima voorzet van Trésor - de trekker overhaalde. Als dat donderdag maar goed komt voor Anderlecht.

GENK: Vandevoordt, Preciado (84’ Carstensen), Sadick, Mc Kenzie, Arteaga, Ouattara, Hrosovsky, El Khannous (75’ El Hadj), Paintsil (90’ Oyen), Samatta, Trésor (90’ Castro)

ANDERLECHT: Verbruggen, Sardella, Debast, Vertonghen, N’Diaye (76’ Delcroix), Dreyer, Diawara (67’ Kana), Ashimeru (58’ Arnstad), Revaelov (58’ Stroeykens), Amuzu, Slimani (67’ Raman)

DOELPUNTEN: 36’ Samatta (Trésor) 1-0, 43’ Slimani (Sardella) 1-1, 45’ Ouattara 2-1, 49’ Paintsil (Hrosovsky) 3-1, 53’ El Khannous (Preciado) 4-1, 64’ Dreyer (Diawara) 4-2, 87’ Paintsil (Trésor) 5-2

GELE KAARTEN: 6’ Vertonghen, 9’ Mc Kenzie, 20’ Revaelov, 31’ Preciado, 52’ Diawara

SCHEIDSRECHTER: Erik Lambrechts

TOESCHOUWERS: 20.000