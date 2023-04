Antwerp sluit reguliere competitie af met nipte zege bij STVV en legt druk bij Genk en Union

Op het kunstgras van Stayen pakte Antwerp - een week voor de bekerfinale - op een zuinige manier de drie punten. Zonder topschutter Vincent Janssen en Ritchie De Laet volstond een doelpunt van Balikwisha vroeg in de tweede helft. Sint-Truiden drong wel aan, verder dan enkele halve kansen en afgeblokte doelpogingen geraakte het niet. Antwerp legt zo druk bij Genk en Union, die zondagavond nog in actie komen.

Geen Vincent Janssen in de selectie bij Antwerp. Dat was toch even schrikken. Mark Van Bommel wilde geen risico’s lopen met zijn Nederlandse topschutter. Zondag staat de bekerfinale tegen KV Mechelen op het programma en voor Janssen is ongetwijfeld ook nog een belangrijke rol weg gelegd in de titelstrijd. Ook Ritchie De Laet werd op het kunstgrasveld van Stayen gespaard. Hij zat op de bank. In zijn afscheidswedstrijd bij de thuisploeg voerde Bernd Hollerbach vier wijzigingen door. Voor de aftrap werd de afscheidnemende Gianni Bruno - topschutter met achttien doelpunten - gehuldigd als MVP.

Spectaculair konden we de eerste tien minuten moeilijk omschrijven. STVV kwam na elf minuten wel met de schrik vrij: Gyrano Kerk stond plots oog in oog met Daniel Schmidt en geraakte niet voorbij de Japanse goalie. Op het kwartier miste een vrije trap van Gaston Avila precisie. Daar bleef het bij. Het applaus in de achttiende minuut voor Bruno was het meest opvallende in een wedstrijd die peper en zout miste. Een schot buitenkant voet van Kerk - halfweg de eerste helft - was nauwelijks het vermelden waard. Veel duels dat wel, maar uitgespeelde kansen dat niet.

Geen rood

In minuut 33 lag de wedstrijd plots stil. Na een duel tussen Stengs en Konaté werd scheidsrechter Jasper Vergoote naar het VAR-scherm geroepen. De jonge scheidsrechter zag er geen fout van en rode kaart voor Konaté in. Na een luchtduel bleef Jean Butez in de slotfase van de eerste helft even liggen. Na wat oplapwerk kon hij verder. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Antwerp begon gretig aan de tweede helft. Een schot met links van jeugdinternational Arthur Vermeeren spatte uiteen op de linkerpaal. Eén minuut later was het wel bingo voor de Great Old. Arbnor Muja stuurde, na dom en vermijdbaar balverlies van Eric Bocat, Michel Angel Balikwisha mooi in het straatje en die kans liet Balikwisha niet liggen. Hij trapte het leer behendig voorbij Schmidt. Hollerbach greep snel en voerde vijf minuten later al een dubbele wissel door met de inbreng van Dumont en Koita.

Buitenspel

Na een uur spelen kwamen de Antwerpenaars goed weg. Vergoote wees naar de stip naar een overtreding van Toby Alderweireld op Hayashi. Tot hij de wapperende vlag van zijn assistent in de smiezen kreeg en voor buitenspel van Hayashi floot. Op enthousiasme en met veel lopende spelers probeerde de thuisploeg het gaatje in de Antwerpse verdediging te vinden. Antwerp wilde vooral de wedstrijd controleren en niet te veel energie verspillen in de drukke weken die er aan komen. Invaller Yussuf testte even de vuisten van Schmidt. Een wel heel opportunistische poging.

Hollerbach gaf aanvoerder Toni Leistner, in wat zijn laatste wedstrijd voor de Limburgers was, een applausvervanging en invallersdoelman Jo Coppens had vier minuten eerder de plaats onder de lat overgenomen van Schmidt. De handen bij de thuisaanhang konden nog even op mekaar. Gescoord werd er niet meer. Al wrong invaller Olivier Dumont van dichtbij nog een unieke kans de nek om door de bal over doel te trappen.