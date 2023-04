Charleroi grijpt tegen leider Genk naast Europe Play-offs... omdat Cercle Brugge scoort in Mazzu-time

Charleroi grijpt in extremis naast de Europe Play-offs. De Carolo’s pakten zelf een punt tegen KRC Genk (2-2), maar zagen Cercle Brugge (2-3) in minuut 83 nog de winning goal maken in Waregem. Mazzu-time smaakte zuur.

Dat ze in Charleroi niet vies zijn van wat vuurwerk bleek dit seizoen al meer dan eens. En werd in de openingsfase van Charleroi-KRC Genk nogmaals duidelijk. De wedstrijd was welgeteld een minuut en 26 seconden ver toen McKenzie een goeie vrijetrap binnentikte en Trésor zo zijn 22ste assist van het seizoen bezorgde. Amper een minuut later deed Charleroi die droomstart van de bezoekers echter al teniet. Na een goeie aanval op rechts kopte Mbenza de gelijkmaker binnen.

Wat daarna kwam, sprak evenwel minder tot de verbeelding. Charleroi moest door de vroege voorsprong van concurrenten Cercle en Anderlecht zeker winnen om zich te verzekeren van een plek in de Europe Play-offs, maar beperkte zich vooral tot verdedigen. De Carolo’s speculeerden op de lange bal en probeerden er af en toe uit te komen op de counter. Veel meer dan een goeie kopkans voor Bayo – knap gered door Vandevoordt – en een afstandsschot van Mbenza leverde dat niet op.

Genk toonde zich aanvankelijk niet nauwkeurig genoeg in de passing om een gaatje te vinden in de dubbele zwarte gordel die Felice Mazzu had opgetrokken. Op het halfuur vond Paintsil Samatta dan toch eens in de zestien met een goeie voorzet. De Tanzaniaan kopte de 1-2 knap tegen de touwen. Daar sta je dan met je zes verdedigers.

Foto: BELGA

De Zebra’s kwamen wel met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer in de tweede helft. Eerst tikte Vandevoordt een schot van Mbenza nog tegen zijn eigen lat, maar in minuut 51 resulteerde de aanhoudende druk van Charleroi dan toch in een goal. Na balverlies van Preciado kwam de bal bij Nkuba terecht. Die schoot de gelijkmaker vanuit een schuine hoek voorbij Vandevoordt. Mambourg kolkte.

Charleroi slaagde er niet in om zijn goeie start door te trekken en maakte geen aanspraak op een derde goal. Toch ontplofte het stadion een kwartier voor tijd opnieuw. Niet omdat de thuisploeg zelf had gescoord, wel omdat Zulte Waregem een paar honderd kilometer verder gelijk had gemaakt tegen Cercle.

Charleroi léék zich zo te mogen opmaken voor de Europe Play-offs... tot Thibo Somers in Waregem een derde goal maakte voor Cercle Brugge, in minuut 83. Charleroi genekt in Mazzu-time, de ironie van het lot. KRC Genk ziet door het puntenverlies Union en Antwerp opnieuw dichterbij komen.

Charleroi: Koffi, Knezevic, Marcq (93’ Heymans), Kayembe (77’ Andreou), Tchatchoua, Zorgane, Ilaimaharitra, Nkuba, Mbenza, Badji (85’ Stulic), Bayo

KRC Genk : Vandevoordt, Preciado, McKenzie, Sadick, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, El Khannouss (68’ Ouattara), Paintsil, Trésor (85’ Oyen), Samatta (75’ Arokodare)

Doelpunten: 2’ McKenzie (0-1), 3’ Mbenza (1-1), 30’ Samatta (1-2), 51’ Nkuba (2-2)

Gele kaarten: 39’ Nkuba, 45’ Knezevic, 46’ Sadick, 67’ Marcq

Scheidsrechter: Bram Van Driessche