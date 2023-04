Drama in Gent: Buffalo’s verslikken zich in degradant Oostende en geven vierde plaats alsnog uit handen

AA Gent ging in pole positie de slotspeeldag in en leek het ticket voor de Champions’ Play-Off enkel nog maar even in ontvangst te moeten nemen. Dat liep wel even anders. Een gretig Oostende kwam kort na rust op voorsprong en na de gelijkmaker van Cuypers leek Gent toch nog op weg naar de zege maar de late 1-2 van Bätzner zorgde voor het meest onwaarschijnlijke scenario. In Brugge knalden de champagnekurken.

Dit zou AA Gent toch niet meer uit handen geven? De Buffalo’s begonnen aan de laatste speeldag van de reguliere competitie als vierde en kregen het al veroordeelde Oostende over de vloer. Een zege betekende automatisch ook de kwalificatie voor de Champions’ Play-Offs. Hein Vanhaezebrouck kon achterin alvast weer een beroep doen op Torunarigha, terwijl Fofana en Odjidja de voorkeur kregen op Castro-Montes en Hong.

Bij Oostende stond de partij in de Ghelamco Arena uiteraard in het teken van afscheid nemen. Dominik Thalhammer – zelf ook aan zijn laatste opdracht toe in Oostendse loondienst - bracht uiteindelijk de verwachte elf namen aan de aftrap. Capon was ook van de partij in Gent en volgde de partij in het zog van communicatieverantwoordelijke Keirsebilck.

De thuisspelers acteerden nerveus in de openingsfase en de vele Buffalo-fans die afgezakt waren naar de Ghelamco Arena hielden even de adem in toen Okumu naast de bal tackelde. Zonder erg evenwel en vervolgens nam Gent de partij ook wel meteen in handen. Odjidja nam hierbij opvallend vaak het voortouw maar de Gentse aanvoerder kon net als Cuypers en Orban de ban niet snel breken.

Kums loodste dan ook eens Cuypers door de Oostendse buitenspelval maar de Gentse topschutter besloot ruim naast. Zo bleef het een bijzonder geanimeerde partij waarbij ref Visser de woede van de Gentse fans op zijn hals haalde toen hij een handspel van Ndicka niet opmerkte. Ook de VAR gaf in deze fase trouwens niet thuis.

Ondertussen sijpelde ook in Gent het nieuws door dat Club Brugge op voorsprong was gekomen tegen Eupen. De Buffalo-fans reageerden prompt met een tsunami aan aanmoedigingen. Op het veld bleef Gent maar wat aanmodderen, Nardi moest zelfs vol aan de bak op een poging van Sakamoto terwijl Brugge er vlotjes 2-0 van maakte.

Foto: BELGA

Toen Nardi ook nog eens Hornby van een stilaan verdiende 0-1 hield, kregen de Gentse fans het op hun heupen. Vanhaezebrouck was ogenschijnlijk stilaan een zenuwinzinking nabij. De manier waarop de Gentse defensie knoeide, verdient enkel het etiket rampzalig. Het mocht een wonder heten dat Oostende na 35 minuten niet op voorsprong stond.

Ook voorin liep het bij Gent voor geen meter. Orban voelde zich duidelijk niet in zijn sas, terwijl Cuypers al te vaak zichzelf voorbij leek te lopen. Odjidja probeerde het heus wel maar kreeg de Gentse motor evenmin op normaal toerental. Bij de blauw-witte fans was het geduld al helemaal opgebruikt. In Brugge gingen ze dan weer rusten met een 4-0-voorsprong.

Er wachtte de Gentse spelers tijdens de rust ongetwijfeld een fikse donderpreek van Vanhaezebrouck, die vervolgens wel gewoon hetzelfde elftal opnieuw in de strijd gooide. Veel beterschap was er niet meteen merkbaar maar Odjidja zette Hubert toch eens aan het werk, meteen de eerste Gentse poging ‘on target’ van de wedstrijd.

Foto: BELGA

Toch bleven de zenuwen door de Gentse kelen gieren en toen Hornby er ook nog eens 0-1 van maakte, gingen alle alarmsignalen af in de Ghelamco Arena. Vanhaezebrouck riep meteen vier spelers naar de kant: Tissoudali, Hong, Godeau en Castro-Montes moesten vol aan de bak. Iets meer dan een half uur had Gent nog om een onvervalste blamage te voorkomen. Vlotte combinaties waren er niet meteen bij maar de thuisploeg ontwikkelde wel plots druk.

De defensie van Oostende kraakte nu echt wel maar Kums stootte eerst op Hubert en zag vervolgens zijn schot afgeblokt. Om de omstandigheden nog wat meer dramatiek te geven, gingen de hemelsluizen ook nog eens wijd open. Kums nog maar eens maar deze keer likte zijn poging de buitenkant van de rechterpaal.

Gent maakte dan toch gelijk via Cuypers - randje buitenspel - gelijk. De spanning in de Ghelamco Arena ging nu werkelijk richting het kookpunt. Visser had het niet onder de markt om de gemoederen te bedaren. Bij Oostende probeerde men ondertussen alle trucs uit het oude toverboek uit de kast om tijd te winnen. Het Gentse publiek hield het niet meer.

Tot overmaat van ramp viel Depoitre - net ingevallen - ook nog eens uit. Gent verder met tien man. De zenuwen bleven de Buffalo’s ondertussen parten spelen waardoor ze teveel onnodig balverlies leden. Tissoudali leek dan toch op weg naar de verlossende 2-1 maar hij verslikte zich in zijn dribbel. En dan ging het licht uit in de Ghelamco Arena toen Bätzner er 1-2 van maakte. Game over en voor het derde jaar op rij ontbreken de Buffalo’s in de Champions’ Play-Offs.

· Opstelling AA Gent: Nardi; Piatkowski, Okumu, Torunarigha (57’ Godeau); Samoise (57’ Castro-Montes), Kums, Odjidja (57’ Hong), De Sart, Fofana (57’ Tissoudali); Orban (76’ Depoitre), Cuypers

· Opstelling KV Oostende: Hubert; Rodin, Tanghe, Urhoghide; Wylin (78’ Arase), McGeehan, Dewaele (90’ Amade), Ndicka (46’ Medley); Sakamoto Hornby, Bätzner

· Doelpunten: 52’ Hornby 0-1, 77’ Cuypers 1-1, 87’ Bätzner 1-2

· Gele kaarten: Sakamoto, McGeehan, Piatkowski, Castro-Montes, Hornby

· Rode kaarten: geen

· Scheidsrechter: Lawrence Visser