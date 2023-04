OH Leuven legt Standard over de knie en strandt op zuchtje van Europe-play-offs

Geen Champions play-offs voor Standard. Het ging met 3-2 de boot in bij OH Leuven, dat zo nog héél dicht bij de Europe play-offs kwam. Op voorhand gaven weinigen nog een cent om de kansen van de Leuvenaars, maar het werd nog spannend. Ze zijn uiteindelijk tiende op twee punten van de top acht

De partij bleef een hele tijd op slot met slechts kleine kansjes aan beide kanten. Daar kwam iets voor het halfuur verandering in toen Thorsteinsson een geweldige bal op Tamari legde. De Jordaniër wilde het echter te mooi doen en zijn poging achter het steunbeen lukte niet. OHL werd wel steeds dominanter en ook Schrijvers kwam in de buurt met een goeie vrije trap op doelman Bodart. Daarna bracht Thorsteinsson opnieuw uitstekend voor op Tamari, maar die kopte in de grond.

Net voor de rust maakte OHL dan toch de verdiende 1-0. Bokadi gaf de bal domweg af aan Opoku en die joeg het leer heerlijk en vanuit een scherpe hoek in doel. Na de rust volgde vrij snel de gelijkmaker. Alzate bracht voor en Bokadi stond helemaal alleen vlak voor doel. Hij hoefde de 1-1 maar tegen de netten te schuiven.

Koele IJslander

Lang duurde het niet vooraleer de Leuvenaars weer op voorsprong stonden. Laifis werkte Tamari tegen de grond en de bal ging op de stip. Thorsteinsson maakte met een gedurfde panenka 2-1. Vier minuten later legde de IJslander de wedstrijd in een definitieve plooi. Maertens rukte op en bracht voor tot bij Thorsteinsson, die opnieuw koel bleef en er 3-1 van maakte. Melegoni maakte nog de Luikse aansluitingstreffer met de hulp van de felle wind, maar verder kwam Standard niet meer.

Foto: BELGA

Ondertussen gingen de resultaten in de andere wedstrijden zodanig de goeie kant op voor OHL dat de play-offs plots nog mogelijk leken. De Leuvenaars hadden op een bepaald moment enkel een goaltje van Racing Genk nodig en het publiek scandeerde “Forza Racing”. De gezangen hielpen echter niet: Genk bleef op een gelijkspel steken en ook Cercle won nog, waardoor OHL op de tiende plaats eindigt. Standard is zesde.

Doelpunten: 43’ Opoku 1-0, 55’ Bokadi (Alzate) 1-1, 63’ Thorsteinsson (strafschop) 2-1, 67’ Thorsteinsson (Maertens) 3-1, 90’ Melegoni 3-2

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl (88’ Sagrado), Schrijvers (90’ Dom), Maertens, De Norre, Tamari (90’ Vlietinck), Thorsteinsson (90’ Toku), Opoku (90’ Nsingi)

Standard: Bodart, Dusenne, Bokadi (72’ Noubi), Laifis (80’ Hautekiet), Fossey, Melegoni, Alzate, Donnum (72’ Davida), Balikwisha, Ohio (72’ Perica), Canak (72’ Laursen)

Gele kaarten: 39’ Alzate

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt