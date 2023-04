Gelukkig was het ticket voor de Europe Play-offs al binnen: Westerlo kan opnieuw niet winnen van Seraing

Westerlo heeft de reguliere competitie afgesloten met een zeldzame valse noot. Op het veld van hekkensluiter Seraing leverde het één van zijn zwakste prestaties van het seizoen af. Bolat en de lat behoedden de Kempenaars in de slotfase nog van een blamage.

Gelukkig was het ticket voor de Europe Play-offs vorige week al binnen. Westerlo had zich op het veld van Seraing anders nog stevig in de problemen kunnen werken. Ja, Jonas De Roeck voerde na de zekerheid over de top acht dan wel vier wissels door - Reynolds, Neustädter en Fixelles stonden op één kaart van schorsing en ook Vaesen bleef aan de kant, het was geen excuus voor de ondermaatse collectieve prestatie die de Kemphanen vooral voor rust afleverden. Een gebrek aan scherpte, een flauw tempo, weinig diepgang en veel foute passes. Was er dan toch een vorm van decompressie?

Seraing, dat al twee weken zeker is van de degradatie, kwam veel beter voor de dag: goed in de organisatie en scherper in de tegenaanval. Na een halfuur had het zelfs zomaar 3-0 kunnen staan voor de Luikenaars. Mouandilmadji had de thuisploeg na acht minuten vanop de stip al op voorsprong gebracht, nadat de VAR ongelukkig handspel van Perdichizzi terecht had bestraft.

Even later was de VAR de bezoekers gunstig gezind. Westerlo stond achterin te knoeien, Seraing profiteerde. Guillaume deed een tweede keer de netten trillen. Het doelpunt leek even goedgekeurd te worden, maar na een VAR-interventie van ruim drie minuten bleef het toch bij 1-0. Randje buitenspel. Oef! Toch was Westerlo nog niet wakker geschud en moest Bolat een afstandsschot van Bunchukov uit de kruising zweven. Opnieuw oef!

Pas in het laatste kwartier van de eerste helft kwam Westerlo eens piepen. Meteen was het bingo. Matsuo, de beste bezoeker tussen de lijnen, rolde twee keer op snelheid zijn flank op. Van den Keybus zag zijn schot nog afgeblokt. Vetokele had meer succes. Met een subtiele kopbal in de verste hoek zette hij de bordjes terug op gelijke hoogte. Een gevleide tussenstand na 45 minuten.

De Roeck gooide met Nene en Dierckx wat extra snelheid en creativiteit tussen de lijnen. Het initiatief en de goede intenties waren nu wel aanwezig, alleen vertaalde zich dat amper in doelgevaar. We noteerden slechts twee (halve) kansjes: Dierckx knalde een voorzet van Nene op een Luiks been, Vaesen speelde een mogelijkheid slecht uit.

De beste kansen waren in de slotfase zowaar nog voor de thuisploeg, maar de kopbal van Mouandilmadji spatte uiteen op de lat en de krul van Serwy was niet scherp genoeg om Bolat te verrassen. En zo sluit Westerlo de reguliere competitie af met 2 op 6 tegen Seraing. Alleen Standard en KV Oostende (beiden 1 op 6) deden slechter. Gelukkig komen De Roeck en co straks in de Europe Play-offs ploegen tegen die hen veel beter liggen.