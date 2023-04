Zulte Waregem degradeert, Cercle Brugge pakt laatste ticket Europe Play-offs na knotsgekke wedstrijd

Na achttien jaar in onze hoogste voetbalklasse is Zulte Waregem volgend seizoen veroordeeld tot 1B. In een knotsgekke wedstrijd haalde Essevee tegen Cercle Brugge een dubbele achterstand op, maar in het slot werd het alsnog 2-3 voor de bezoekers. Een nederlaag volstond niet voor Essevee om het behoud in 1A te verzekeren. Cercle Brugge grijpt dankzij de zege wel het laatste ticket voor de Europe Play-offs.

Uiteraard was er stress aan de Gaverbeek, maar na de overtuigende 1-5-zege van vorige week in Eupen vertrouwden ze in Waregem op een goede afloop: zelf winnen van Cercle Brugge en puntenverlies van Eupen tegen Club Brugge.

Al sinds maandag was de Elindus Arena uitverkocht, terwijl de spelers een rustige aanloop naar de laatste speeldag van de reguliere competitie kenden. Er was bovendien een extra premie van 500.000 euro voorzien voor de spelersgroep van Zulte Waregem als ze het behoud verzekerden. Tijdens de opwarming zweepten Ruud Vormer en co de enthousiaste aanhang al op. Net voor de aftrap pakte de spionkop van Zulte Waregem dan weer uit met een reuzenspandoek met de postcode van Waregem op.

Horrorstart

Kortom, alles leek in de maak om het mirakel te volbrengen. Alleen was dat buiten Cercle Brugge gerekend, dat nog volop meedeed in de strijd om de Europe Play-offs. Zulte Waregem startte furieus aan de wedstrijd, maar liep zo naïef in het mes van de Bruggelingen. Na tien minuten lag Essevee zo al tegen het canvas. De vrijstaande Siquet had eerst de 0-1 tegen de netten geknald na een lage voorzet van Ghobo. Ueda zorgde enkele minuten later al voor de 0-2. Zijn negentiende doelpunt van het seizoen al. Ghobo kon een goede voorzet van Deman niet controleren, waarna Ueda het leer overnam en scoorde. Somers had de 0-3 even later aan de voet, maar mikte nipt naast.

Foto: BELGA

Zulte Waregem bleef wel proberen, maar een furieuze start werd zo al snel een horrorstart voor de thuisploeg. Net zoals het hele jaar eigenlijk was het ook tegen Cercle Brugge kaas met gaten achterin bij Essevee. De thuisploeg slikte zijn 76ste en zijn 77ste tegendoelpunt van het seizoen. Cijfers die boekdelen spreken. De troepen van Frederik D’Hollander gaven de moed echter niet op. Ruud Vormer lokte een penalty uit, maar scheidsrechter Erik Lambrecht werd door de VAR naar het scherm geroepen. Vormer viel al voor Siquet zijn been raakte, dan toch geen strafschop dus in een wedstrijd die met de minuut nerveuzer werd.

Geen geldige penalty

Op slag van rust was het aan de overkant wel prijs. Deman werd aangeraakt in de zestien van Zulte Waregem, maar Lambrecht liet doorspelen. Opnieuw kwam de VAR tussen, dit keer kregen we wel een penalty. Ueda zette vanop elf meter de 0-3 op het bord, maar de Japanner gleed uit net voor hij schoot waardoor hij tweemaal de bal raakte. Gevolg: geen geldig doelpunt. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Cercle zat intussen wel virtueel in Play-off 2 dankzij een 1-2-achterstand van Charleroi tegen Genk, terwijl Zulte Waregem mits een zege ook nog altijd in 1A zou kunnen blijven. Eupen stond bij de rust immers al 4-0 in het krijt tegen Club. Het inspireerde Zulte Waregem niet meteen tot een betere tweede helft, maar scoren lukte dit keer wel. Lukas Willen knalde de aansluitingstreffer net voor het uur in het dak van het doel. De Elindus Arena schoot weer wakker en ook de spelers geloofden er weer in.

Plots hingen de bordjes zelfs weer gelijk. Sissako gaf het leer slim mee met Ndour en die schoof de 2-2 voorbij Majecki. De fans van Zulte Waregem werden gek. En twee minuten later ging Essevee helemaal door het dak. Fadera trapte zowaar de 3-2 in doel, maar … Hij werd afgevlagd voor buitenspel. Wat een knotsgekke wedstrijd. Plots kon het weer alle kanten uit, maar het was Cercle Brugge dat uiteindelijk toch aan het langste eind trok. Thibo Somers deelde in de 85ste minuut de genadeslag uit en schoot Cercle Brugge naar de Europe Play-offs. Zulte Waregem bleef verweesd achter en is door de 2-3-nederlaag veroordeeld tot 1B volgend seizoen. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Zulte Waregem: Bostyn; Fila, Derijck (82’ Braem), Willen; Ndour, Vormer, Sissako, Miroshi (88’ Bruls), Vossen; Gano, Fadera

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Ravych, Daland (74’ Marcelin); Siquet , Van der Bruggen (30’ Vanhoutte), Lopes (74’ Abu Francis), Deman; Somers, Ueda, Gboho (74’ Denkey)

Doelpunten: 6’ Siquet (geen assist) 0-1, 9’ Ueda (Gboho) 0-2, 58’ Willen (geen assist), 69’ Ndour (Sissako) 2-2, 83’ Somers (geen assist), 86’ Vanhoutte (fout)

Gele kaarten: 36’ Vossen (fout), 45’ Popovic (fout), 49’ Fadera (fout), 73’ Lopes (fout), 78’ Abu Francis (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts

Toeschouwers: 12.2091