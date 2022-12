RWDM wint Brusselse derby bij RSCA Futures en houdt voeling met koplopers in Challenger Pro League

RWDM heeft zondagmiddag op de 18e speeldag van de Challenger Pro League de Brusselse derby met 1-2 gewonnen tegen de RSCA Futures, de beloften van RSC Anderlecht.

Wat niet lukte tegen Jong Genk en Club NXT kon dus wel in eigen stad tegen de RSCA Futures, in een aangename wedstrijd op een lichtbevroren veld. RWDM was de dominante ploeg in de eerste helft in het Lotto Park, maar kon de kansen niet verzilveren, dankzij een sterke doelman Bart Verbruggen.

Meteen na rust kwam Anderlecht op voorsprong dankzij de 17-jarige Enock Atta Agyei op assist van Lucas Stassin (46.). Nog geen minuut later antwoordde RWDM met een prachtige combinatie langs de rechterflank. De Franse invaller Ivann Botella zwierde de bal voor doel, Mickaël Biron maakte in één tijd de 1-1 gelijkmaker (47.). RWDM bleef de sterkste ploeg tegen het jonge Anderlecht en Yan Vorogovskiy kopte de winnende 1-2 tegen de touwen (71.).

In de stand komt RWDM met 34 punten op één punt van de leiders Beerschot en SK Beveren (35 punten). Beerschot heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld, het duel tegen Deinze werd uitgesteld. De RSCA Futures staan zevende (26 punten).