Almeria en jonge Belg Ramazani maken het Real Madrid knap lastig, Eden Hazard krijgt iets meer dan een halfuur

Real Madrid heeft niet zonder slag of stoot de drie punten behaald bij Almeria. De promovendus kwam al na een handvol minuten op voorsprong dankzij onze landgenoot Ramazani. De Madrilenen stelden pas in de tweede helft orde op zaken via Vazquez en Alaba. Alsnog een goede competitiestart voor Real, waar Eden Hazard iets meer dan een halfuur mocht opdraven.

Ten opzichte van de gewonnen Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt stonden er een paar nieuwe namen tussen de lijnen bij Real Madrid. Maar ook nu gunde Carlo Ancelotti Eden Hazard geen basisplaats. Vanop de bank zag hij zijn collega bij de Rode Duivels wel al na vijf minuten een tegengoal slikken. De 21-jarige Belg Largie Ramazani knalde oog in oog met Courtois zijn eerste doelpunt in La Liga tegen de touwen. Een uitstekende start van de promovendus, bij Real waren ze meteen gewaarschuwd.

?? | Largie Ramazani (21) scoort tegen Real Madrid zijn eerste doelpunt in LaLiga! ?????? #AlmeríaRealMadrid pic.twitter.com/1CzL8VZ4cy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 14, 2022

Zeker wanneer er bij de rust nog steeds 1-0 op het scorebord af te lezen stond. Maar in de tweede helft rechtte Real de rug. Modric kwam er eerst op, in minuut 58 was het de beurt aan Hazard. Een paar minuten later was de gelijkmaker een feit. Lucas Vazquez bedankte Karim Benzema voor de assist. En Real boog de achterstand nog helemaal om. David Alaba had nog geen bal geraakt na zijn invalbeurt, maar de Oostenrijker schilderde een vrije trap wel haarfijn in het doel van Pacheco: 1-2. De thuisploeg drong in het slot nog aan, maar Courtois gaf zich niet meer gewonnen. Real opent de competitie dus met een driepunter en neemt meteen afstand van Barcelona, dat zaterdag gelijk speelde.