Centrale verdediger Axel Witsel kent geslaagd debuut in Spanje: Atlético Madrid wint vlotjes bij Getafe

Axel Witsel heeft zijn eerste officiële wedstrijd bij Atlético Madrid winnend afgesloten. De Rode Duivel begon zoals verwacht als centrale verdediger en hielp zijn club mee aan een 0-3-zege bij Getafe. João Felix leverde de assists voor alle goals, waarvan er twee door Alvaro Morata gescoord werden. Yannick Carrasco viel na ruim een uur in.

Axel Witsel mocht in de eerste competitiewedstrijd van Atlético meteen in de basis beginnen en zag hoe Alvaro Morata hen na amper een kwartier op voorsprong bracht, op aangeven van João Felix. Na knullig balverlies en alweer een assist van Felix maakte Morata er op het uur ook 0-2 van. Een kwartier later maakte João Felix zijn hattrick aan assists compleet, Griezmann zette de eindstand op het bord: 0-3.