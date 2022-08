Eden Hazard baalt als een stekker na gemiste strafschop, maar geniale Luka Modric loodst Real Madrid naar makkelijke zege

Eden Hazard heeft een unieke kans gemist om zijn eerste goal in La Liga te maken sinds 9 mei vorig jaar. De Rode Duivel van Real Madrid mocht in de slotfase invallen tegen Celta de Vigo en miste een penalty. Voor Real Madrid had de misser geen gevolgen, want het stond toen al 1-4 voor dankzij onder meer een glansprestatie van Luka Modric. Dat was uiteindelijk ook de eindstand.

Real Madrid was in de eerste helft na een klein kwartier op voorsprong gekomen dankzij Karim Benzema, die vanaf de stip scoorde. Tien minuten later mocht Thibaut Courtois zich omdraaien, ook na een strafschop: Aspas de score gelijk voor Celta de Vigo (1-1).

Nadien ontbond Luka Modric zijn duivels. Eerst scoorde hij zelf vlak voor rust de 1-2 op heerlijke wijze, na de pauze gaf hij met een vlijmscherpe pass de assist voor de 1-3 van Vinicius Jr. Valverde maakte er nog eens tien minuten later 1-4 van. De ervaren Modric kreeg in de slotfase een applausvervanging.

Eden Hazard mocht in de 83ste minuut nog even invallen en kreeg een perfecte mogelijkheid om zijn eerste La Liga-doelpunt te maken sinds 9 mei vorig jaar (toen tegen Sevilla, red.). Hazard nam een nieuwe penalty voor zijn rekening, maar trapte die nonchalant. Celta-doelman Marchesin redde, het bleef 1-4. Zo blijft Hazard droog staan: zijn laatste goal in een officiële wedstrijd voor Real Madrid dateert al van 20 januari, toen hij in de Copa del Rey tegen Elche scoorde. Dat was vorig seizoen zijn enige doelpunt voor De Koninklijke.

Real Madrid is na twee speeldagen mee leider in de Spaanse competitie: het pakt zes op zes nadat het op de eerste speeldag ook al Almeria versloeg.

