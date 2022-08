Nieuwe club, zelfde neus voor goals: Robert Lewandowski scoort meteen twee keer in eerste seizoenszege Barcelona

FC Barcelona heeft op de tweede speeldag van La Liga een eerste keer kunnen winnen. Op bezoek bij Real Sociedad won het met duidelijke 1-4 cijfers. Grote man bij Barça was Robert Lewandowski, die met twee doelpunten (en een assist) zijn rekening opende voor de Catalanen. Ook Ansu Fati was met twee assists en een goal in uitstekende doen.

Al na 45 seconden was het prijs voor Barcelona. Robert Lewandowski scoorde op assist van Alex Balde zijn eerste competitiedoelpunt voor de Blaugrana. In één tijd wist de Pool Sociedad-doelman Remiro te verschalken.

? | Robert Lewandowski staat na 45 seconden al op het scorebord! ?? #RealSociedadBarça pic.twitter.com/F0L9F46NQp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 21, 2022

Maar amper zes minuten later was alles alweer te herdoen. Na balverlies van Frenkie de Jong had Alexander Isak een flinke portie geluk, maar hij kreeg wel de gelijkmaker voorbij Ter Stegen.

? | Alexander Isak hangt de bordjes enkele minuten later weer gelijk. ?? #RealSociedadBarça pic.twitter.com/ZAKBabm6PU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 21, 2022

Daarna was het wachten op de tweede helft voor het volgende doelpunt. Dat kwam er op naam van Ousmane Dembélé, die een knappe voorzet van invaller Ansu Fati goed afrondde. De Fransman leek deze zomer lang dicht bij de uitgang, maar nu blijkt hij toch van onmisbare waarde voor Barça.

Twee minuten na het doelpunt van Dembélé stond het alweer 1-3, toen Lewandowski zijn tweede van de avond maakte. Tien minuten later bekroonde Ansi Fati zijn uitstekende invalbeurt met de 1-4 na een heerlijke voorzet van diezelfde Lewandowski. Met een subliem hakje zette de Pool de nog steeds maar 19-jarige Fati alleen voor doel.

Barcelona start de competitie zo met 4 op 6 en staat op een vijfde plaats op twee punten van vier leiders. Real Sociedad heeft drie punten.