Keeper Cadiz schiet onwel geworden fan te hulp, wedstrijd Barcelona stilgelegd

In de 82e minuut is het duel Cadiz-FC Barcelona stilgelegd. Een beveiliger waarschuwde de arbiters dat er iemand in het publiek onwel was geworden. De wedstrijd lag 50 minuten stil, maar wordt nu weer vervolgd.

Het bleek al snel te gaan om een medische noodsituatie, een hartaanval. Cadiz-keeper Jeremias Ledesma wist toen hij het hoorde, zo snel mogelijk een defibrillator te brengen. Hoe het met fan gaat, is momenteel onduidelijk.

Met Frenkie de Jong én Memphis Depay in de basis begon trainer Xavi aan de uitwedstrijd bij Cadiz in La Liga. Ook wissels als Gerard Piqgue en Ferran Torres mochten van het begin starten. Bij rust stond het echter nog 0-0, ondanks vooral een goede kans voor Depay, maar zijn inzet werd gekeerd op de lijn.Na rust was het Frenkie de Jong die FC Barcelona op voorsprong zette. Hij scoorde in de 54e minuut door een rebound in te schieten: 0-1.

Invaller Lewandowski had maar 9 minuten nodig om de 0-2 te maken. Nadat De Jong bijna z’n tweede had gemaakt, kon de Pool voor een leeg doel binnenschuiven. In de 82e minuut werd echter dus de wedstrijd stilgelegd vanwege de medische noodsituatie op de tribune. Na de hervatting zetten Ansu Fati en Ousmane Dembélé de 0-4-eindcijfers op het bord.