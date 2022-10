Barcelona heeft weinig overschot tegen Celta, maar springt wel terug naar de leiding in Spanje

Barcelona heeft gedaan wat het moest doen tegen Celta de Vigo: winnen. De Catalanen hadden weliswaar weinig overschot tegen de middenmotor en mochten doelpuntenmaker Pedri, doelman Ter Stegen en het doelkader bedanken voor de driepunter.

Na de zure nederlaag tegen Inter in de Champions League waren ze bij Barcelona gebrand op een zege, en dan nog liefst met goed voetbal. De Catalanen begonnen ook sterk en combineerden als vanouds. Na een kwartier was het ook raak. Bij Celta kregen ze de voorzet van Gavi niet goed weggewerkt, waarna Pedri de openingstreffer in een leeg doel mocht binnenduwen. Voor Pedri het tweede doelpunt van het seizoen.

Barcelona wou meer, maar ook Celta had zijn zinnen gezet op een een goede prestatie. De bezoekers lieten het balbezit aan de Catalanen en mikten op de counter. Op een van die counters moest doelman Ter Stegen zich onderscheiden om de voorsprong op het bord te houden. Ook het doelkader weerhield Celta van een doelpunt. Barça zag af, maar hield de drie punten alsnog thuis. Al zal het met het oog op de Champions League en de aankomende Classico niet gerustgesteld zijn.