Real Madrid beslist aangename Clasico tegen Barcelona in zijn voordeel en komt alleen aan de leiding in Spanje

Real Madrid heeft de Clasico tegen aartsrivaal FC Barcelona naar zijn hand gezet. Benzema en Valverde lieten de Madrilenen tweemaal juichen voor rust. Op het einde maakte Barcelona het via Torres nog spannend, maar een omgezette penalty van Rodrygo in de extra tijd deed de boeken toe: 3-1. Real klimt naar de leidersplaats in La Liga en neemt met drie punten afstand van de Catalanen.

Zonder een nog geblesseerde Thibaut Courtois en met een Eden Hazard andermaal op de bank werd er in het Santiago Bernabeu afgetrapt voor de 250ste Clasico, die zou beslissen wie de leiding nam in La Liga. Beide rivalen telden namelijk elk 22 punten.

Het was Barcelona dat een eerste keer een kans op doel liet optekenen. Lunin, vervanger van Courtois in doel, had echter geen problemen met de poging van Raphinha. Real reageerde op zijn beurt met de openingsgoal. Vinicius werd weggestuurd op de linkerkant en snelde naar Ter Stegen. De Duitser bracht aanvankelijk nog redding, maar in de herneming plaatste Karim Benzema de 1-0 in doel.

Aan Barcelona dus om te reageren en dat deed de Blaugrana ook. Raphinha wilde Frenkie de Jong bereiken voor doel, maar de Nederlander kwam een teen te kort. De bal rolde nog verder door tot aan de tweede paal, waar Robert Lewandowski de gelijkmaker maar voor het binnenduwen had, maar de Pool was wellicht te verrast en miste zowaar.

Een misser die Lewandowski zich zou beklagen, want tien minuten later zette Real de dubbele voorsprong op het bord. Ferland Mendy speelde een volledig vrijstaande Fede Valverde aan bij de rand van de zestien en vuurde een fameuze streep af: 2-0.

Een erg efficiënt Real dus, Barcelona toonde veel goede moed en dreigde nog enkele keren na de dubbele opdoffer maar de Catalanen vonden geen gaatje in de Madrileens afweer.

Na rust duwde de thuisploeg door voor de 3-0. Die kwam ook op het scorebord, maar de VAR liet het feestje niet doorgaan. Benzema stond nipt buitenspel. Nadien stokte het wat in het aantal kansen. Aan strijd en intensiteit was er dan weer geen gebrek.

Aansluiting via Torres

De match leek af te stevenen op een 2-0, maar tien minuten voor tijd deed Ferran Torres Santiago Bernabeu toch nog even bibberen. Invaller Ansu Fati ontdeed zich van enkele belagers en bood de Spanjaard de aansluitingstreffer aan.

Een gelijkmaker kwam er uiteindelijk niet. Al was Fati nog wel erg dichtbij. Real haalde opgelucht adem en deed in de extra tijd de boeken helemaal toe. Rodrygo ontsnapte aan de buitenspelval en werd door Garcia geraakt in de zestien. Na enig oponthoud werd de bal op de stip gelegd. Rodrygo nam z’n verantwoordelijkheid en legde de 3-1-einstand vast. Real is zo alleen leider in Spanje met 25 punten. Drie meer dan Barcelona.