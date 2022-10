Thibaut Courtois maakt wederoptreden in Madrileens doel met late zege tegen Sevilla

Real Madrid heeft ook tegen Sevilla geen steken laten vallen. De Madrilenen begonnen verschroeiend aan de wedstrijd en kwam na vijf minuten al op voorsprong via Luka Modric. Thibaut Courtois, die even aan de kant stond met een spierblessure, maakte zijn wederoptreden in het Madrileense doel en zag hoe Vazquez en Valverde tien minuten voor tijd de Madrileense zege over de streep trokken. Eden Hazard en Adnan Januzaj kwamen niet van de bank.

Alle ogen waren voor de wedstrijd gericht op Karim Benzema en Thibaut Courtois. Beide spelers werden nog eens in de bloemetjes gezet na hun triomf op de Gouden Bal-verkiezing (Courtois werd gekroond tot beste doelman, Benzema nam de hoofdprijs mee naar huis, red.).

Courtois, die de voorbije weken aan de kant stond met een spierblessure, maakte tegen Sevilla zijn wederoptreden in de basis. Onze landgenoot zag zijn team meteen scherp uit de startblokken schieten. Man in vorm Vinicius Junior snoepte de bal af van Montiel en zette koers richting doel. De Braziliaan was niet zelfzuchtig en bood Luka Modric de openingstreffer aan. De Kroaat moest de bal maar in het lege doel binnenduwen: 1-0.

Een droomstart voor Madrid, dat zich daarna beperkte tot het rondtikken van de bal. Sevilla kwam, naarmate de minuten vorderden, steeds beter in de wedstrijd. Op slag van rust moest Thibaut Courtois zich onderscheiden op een schot van Navas. Onze landgenoot ging goed plat en zorgde ervoor dat Real Madrid met een krappe voorsprong de kleedkamers in kon duiken.

Na de pauze kwam Sevilla plots langszij. Montiel zette Lamela voor Courtois en de Argentijn liet onze landgenoot kansloos: 1-1.

Real Madrid, dat het zonder de geblesseerde Karim Benzema moest doen, liet het niet aan zijn hart komen en bleef rustig zoeken naar een gaatje in de verdediging. Tien minuten voor tijd was het raak. Dankzij twee dolle minuten sloeg Real Sevilla tegen het canvas. Doelpuntenmakers van dienst waren Lucas Vazquez en man in vorm Fede Valverde. Adnan Januzaj zag vanop de bank hoe zijn teammaats Courtois nog wel op de proef probeerden te stellen, maar niet meer tot scoren kwamen: 3-1.

