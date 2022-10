Barcelona walst over Bilbao, Ousmane Dembélé heeft voet in elk van de vier doelpunten

FC Barcelona is zondagavond tijdens de elfde speelronde van La Liga over Athletic Bilbao gewalst met 4-0.

De Basken stonden na 22 minuten al drie doelpunten in het krijt in Catalonië: Ousmane Dembélé (12.), Sergi Roberto (18.) en Robert Lewandowski (22.) lieten Camp Nou juichen. Een reactie na de pauze bleef uit. Het was daarentegen Ferran Torres (73.) die nog een vierde thuistreffer in het mandje legde. Dembélé gaf voor elk van de laatste drie goals de assist.

Barça behoudt met de klinkende overwinning voeling met koploper Real Madrid (31 ptn.) op de tweede plaats in de algemene rangschikking van de Spaanse eerste klasse met 28 punten.

Almeria blijft door goal in slotseconden met lege handen achter bij Villarreal

Almeria is zondagavond op de elfde speeldag van La Liga in extremis met lege handen achtergebleven bij Villarreal. Het werd 2-1.

De bezoekers gingen bij de rust nog aan de leiding dankzij Gonzalo Melero (31.). In de tweede helft bracht Alex Baena de Gele Onderzeeër langszij, maar kreeg hij ook een tweede gele kaart onder de neus geduwd. Toch bleek het numerieke ondertal niet fataal: Nicolas Jackson (90.+4) smeerde Almeria, waarbij Largie Ramazani het speelveld betrad in de 86e minuut, een zure nederlaag aan.

De promovendus kampeert na het verlies op de veertiende plaats in de tussenstand van de Spaanse eerste klasse met 10 punten.