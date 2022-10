Robert Lewandowski bezorgt Barcelona in de blessuretijd drie punten tegen Valencia, Koundé loopt dijblessure op en moet vrezen voor WK

De Franse international Jules Koundé heeft zaterdagavond met zijn club FC Barcelona op bezoek bij Valencia een blessure aan het linkerdijbeen opgelopen, drie weken voor de start van het WK in Qatar. De 23-jarige Koundé moest na 73 minuten naar de kant. Het is nog onduidelijk of de verdediger een kruis moet maken over zijn WK-deelname.

Koundé kwam afgelopen zomer over van reeksgenoot Sevilla en ontpopte zich meteen tot een van de sterkhouders in de Catalaanse defensie. Bij Les Bleus heeft hij twaalf caps achter zijn naam staan. Blessurevrij is hij een van de kanshebbers voor een basisplaats achterin in het elftal van bondscoach Didier Deschamps, dat met een blessuregolf moet afrekenen. De Fransen zagen vorige week ook al Raphaël Varane uitvallen met een blessure. Volgens Koundé zelf is er echter niet veel aan de hand en gaat het eerder om overbelasting. In de interviews na de wedstrijd klaagde hij het teveel aan wedstrijden aan.

Eerder moest Edinson Cavani ook al vroegtijdig het veld verlaten. De Uruguayaanse spits tastte naar zijn rechtenkel en verliet daarna al mankend het terrein. Hij werd in de 18e minuut vervangen door Marcos André. Twee weken geleden vroeg hij in de wedstrijd tegen Elche (2-2) ook al om een vervanging, vanwege problemen aan de enkel. Het is nog maar de vraaf of El Matador fit geraakt voor het WK in Qatar.

Barcelona haalde het in het Mestallastadion uiteindelijk met 0-1 en herstelt zich zo min of meer van de 0-3 oplawaai tegen Bayern München in de Champions League. In Valencia zorgde Robert Lewandowski diep in de toegevoegde tijd voor de enige treffer, op aangeven van de ingevallen Raphinha.

In de stand komt Barça met 31 punten voorlopig aan de leiding. Ook Real Madrid telt 31 punten, maar de landskampioen heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Zij ontvangen zondag Gerona in Bernabeu.