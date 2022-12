Barcelona speelt gelijk in stadsderby, beruchte scheids Lahoz eist alle aandacht op en trekt drie (!) keer rood op een minuut

Weinig spektakel te zien in de stadsderby tussen Barcelona en Espanyol. Marcos Alonso ging van held naar antiheld door al vroeg de openingstreffer te maken, maar was in de tweede helft met een penaltyovertreding de aanleiding van de gelijkmaker van Espanyol. Toch zou de Spaanse verdediger niet de ster van de avond worden. Die eer ging naar de beruchte scheidsrechter Mateu Lahoz. In negatieve zin dan toch. Lahoz trok maar liefst drie keer rood op een minuut, waarvan eentje uiteindelijk nog werd uitgewist.

Barcelona leek tegen Espanyol lang op weg naar de zege na een vroeg kopbaldoelpunt van Marcos Alonso. Maar toen diezelfde Alonso ongelukkig op de schoen van Joselu ging staan, kreeg Espanyol toch nog een kans op de gelijkmaker.

?? | Drie dagen na zijn verjaardag, is Marcos Alonso alweer aan het feest. ?? #BarçaEspanyol pic.twitter.com/PAL7DXBgaq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 31, 2022

Joselu faalde niet waardoor Espanyol toch nog een punt veroverde. Toch zou Marcos Alonso niet alle aandacht naar zich toetrekken. Die ging naar scheidsrechter Mateu Lahoz. De Spaanse ref verloor tien minuten voor tijd even de pedalen en trok maar liefst drie keer rood in een minuut. Eerste duwde hij Jordi Alba een rood karton onder de neus nadat die twee keer geel kreeg voor protest. Enkele seconden later gaf hij Vinicius Souza (ex-KV Mechelen) een tweede gele kaart voor een te late tackle en gaf hij op hetzelfde moment Cabrera rood voor natrappen.

Vooral die laatste was wel een heel strenge beslissing. De VAR voelde zich dan ook genoodzaakt om Lahoz naar het scherm te roepen. Na even te kijken besliste hij dat Cabrera niet echt een overtreding maakte en dus geen rode kaart verdiende.

Opvallend: Mateu Lahoz kwam op het WK in Qatar ook al in het oog van de storm terecht nadat hij in de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland maar liefst 19 (!) gele kaarten en één rode kaart trok. Nadien was er geen enkele Argentijn of Nederlander die een goed woord overhad over de Spaanse nummer één.